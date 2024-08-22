Молдавия в Румынию: Санду подала документы на регистрацию на президентских выборах

Действующий президент Молдавии Майя Санду официально начала процесс регистрации своей кандидатуры для участия в предстоящих президентских выборах.

В четверг она лично представила необходимые документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики, намереваясь баллотироваться на второй срок.

Процедура регистрации кандидатов в президенты и участников референдума по вопросу евроинтеграции стартовала днем ранее. Согласно установленным правилам, инициативным группам необходимо собрать от 15 до 25 тысяч подписей, равномерно распределенных как минимум по половине административных единиц страны. Крайний срок подачи подписных листов в ЦИК — 20 сентября.

Правящая партия "Действие и солидарность" уже заявила о своей поддержке кандидатуры Санду на предстоящих выборах. Для сбора необходимых подписей в поддержку действующего президента была сформирована специальная инициативная группа.

После подачи документов Санду выразила свой оптимизм и воодушевление, отметив поддержку граждан, верящих в возможность позитивных изменений в стране. Она подчеркнула важность совместной работы для достижения успеха и улучшения ситуации в Молдавии.

Президентские выборы и референдум о потенциальном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент о своем желании баллотироваться на пост главы республики заявили уже 18 кандидатов.

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