Правящая партия Молдавии ПДС: Санду выдвинут в президенты в четверг

В четверг, глава Молдовы Майя Санду будет официально выдвинута кандидатом на президентский пост от правящей партии "Действие и солидарность", как сообщила пресс-служба политической силы.
На прошлой неделе ЦИК Молдовы начала регистрацию кандидатов на пост президента, а также участников референдума по вопросу евроинтеграции. Инициативные группы должны собрать от 15 000 до 25 000 подписей, которые должны быть собраны по крайней мере в половине административных единиц страны. Срок подачи этих подписей в ЦИК установлен до 20 сентября.
"22 августа, в четверг, состоится заседание по формированию инициативной группы для сбора подписей и выдвижения Майи Санду на президентские выборы", — указано в сообщении ПДС.
Согласно данным ЦИК, к концу дня 21 августа, заявки на регистрацию избирательных инициативных групп подали семь потенциальных кандидатов: бывшие премьеры Ион Кику и Василий Тарлев, экс-генеральный прокурор Александр Стояногло, бывший глава МИДа страны Тудор Ульяновский, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, экс-министр обороны Валерий Плешка, а также бывший министр молодёжи и спорта республики Октавиан Цыку.
Фото: commons.wikimedia.org
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