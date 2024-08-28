Политика президента Молдавии Майи Санду привела к глубокой социальной напряженности и расколу молдавского общества, считает бывший премьер-министр Влад Филат.
По его мнению, Санду не смогла обеспечить мир и стабильность в стране, а вместо этого создала атмосферу вражды и разобщенности.
Филат подчеркнул, что президент Санду не выполнила свои предвыборные обещания, что привело к росту недовольства и ненависти среди населения. Он отметил, что молдавское общество сейчас более разделено, чем когда-либо, и что这种 ненависть и вражда не имеют прецедентов в истории страны.
По мнению Филата, правящая партия "Действие и солидарность", которую возглавляет Санду, впала в авторитаризм и подавляет оппозицию. Это привело к массовым протестам, которые начались в мае 2022 года и продолжаются до сих пор. Протестующие требуют отставки правительства и президента Санду, обвиняя власти в неспособности решить экономический и энергетический кризис.
Властями были предприняты меры по подавлению оппозиции, включая запрет на деятельность партии "Шор" и преследование представителей других политических групп. Это только усугубило социальную напряженность и создало атмосферу страха и недоверия в молдавском обществе.
Фото: www. president. gov. ua/president.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Словакия и Венгрия нашли альтернативные поставки нефти после ограничений для ЛУКОЙЛа
«Татнефть» компенсировала Словакии и Венгрии утраченные объемы нефти от ЛУКОЙЛа.
В Аргентине с 2 сентября снижен налог на импорт товаров на 10%
В Аргентине с 2 сентября будет снижен на 10% налог на импорт товаров, который был ранее увеличен этим же правительством в январе. Об этом сообщил министр экономики Луис Капуто. По его словам, ставка национального налога на импорт снизится с 17,5% до 7,5%, как и обещалось.
Яна Рудковская прошагала по красной дорожке "Новой волны" за руку с сыном
Продюсер Яна Рудковская устроила дефиле в Сочи в ярком наряде в компании четырёхлетнего сына Арсения.
Росстат заявил о подорожании бензина
За период с 19 по 26 августа в России наблюдалось очередное повышение розничных цен на горючее, согласно данным, опубликованным Росстатом.