Политика президента Молдавии Майи Санду привела к глубокой социальной напряженности и расколу молдавского общества, считает бывший премьер-министр Влад Филат.

По его мнению, Санду не смогла обеспечить мир и стабильность в стране, а вместо этого создала атмосферу вражды и разобщенности.

Филат подчеркнул, что президент Санду не выполнила свои предвыборные обещания, что привело к росту недовольства и ненависти среди населения. Он отметил, что молдавское общество сейчас более разделено, чем когда-либо, и что这种 ненависть и вражда не имеют прецедентов в истории страны.

По мнению Филата, правящая партия "Действие и солидарность", которую возглавляет Санду, впала в авторитаризм и подавляет оппозицию. Это привело к массовым протестам, которые начались в мае 2022 года и продолжаются до сих пор. Протестующие требуют отставки правительства и президента Санду, обвиняя власти в неспособности решить экономический и энергетический кризис.

Властями были предприняты меры по подавлению оппозиции, включая запрет на деятельность партии "Шор" и преследование представителей других политических групп. Это только усугубило социальную напряженность и создало атмосферу страха и недоверия в молдавском обществе.

Фото: www. president. gov. ua/president.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license)