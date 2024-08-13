Ирина Влах, бывший глава Гагаузии и потенциальный кандидат на пост президента Молдавии, потребовала от президента Майи Санду, которая также занимает пост верховного главнокомандующего, прояснить для общественности причины строительства 23 новых военных объектов в стране.

Влах выразила мнение, что народ должен быть осведомлен о планах возведения военной инфраструктуры на сумму свыше 375 миллионов леев, что составляет более 21 миллиона долларов. Она настаивает на том, что президент обязан предоставить четкие объяснения по этому вопросу.

Хотя Влах допускает, что Санду может быть ограничена в полном раскрытии информации, она все же считает, что президент могла бы сообщить о назначении этих объектов. Влах задалась вопросом, готовится ли Молдавия к военным действиям, учитывая общественные опасения и заявления некоторых официальных лиц.

В своем обращении Влах призвала Санду перестать избегать ответственности и прямо ответить на вопросы граждан, особенно накануне завершения её мандата. Она подчеркнула необходимость проявления уважения к населению и внимания к их проблемам.

По конституции Молдавия является нейтральным государством, однако с 1994 года она активно сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального партнерского плана. С момента, когда к власти пришла партия "Действие и солидарность" во главе с Майей Санду, в стране значительно участились военные учения с участием военнослужащих из США, Великобритании, Германии и Румынии.

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