Сандра Буллок
Сандра Буллок
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:08

Сандра Буллок раскрыла тайну молчания: что скрывалось за улыбкой актрисы

Можно ли оставаться сильной, когда весь мир вокруг рушится? Сандра Буллок, одна из самых закрытых актрис Голливуда, недавно сделала признание, которое тронуло многих. Говоря о самых болезненных моментах своей жизни, она впервые за долгое время откровенно рассказала о личном испытании — болезни и смерти ее партнёра Брайана Рэндалла.

Тяжёлое испытание и молчание

Смерть Брайана Рэндалла в августе 2023 года стала ударом для актрисы. Фотограф и давний возлюбленный Сандры ушёл из жизни в возрасте 57 лет после долгой борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Буллок, которой сейчас 61 год, предпочла сохранить молчание и не делала публичных заявлений, чтобы оградить память о близком человеке от лишнего внимания.

Однако недавно она дала редкое интервью журналу Vanity Fair, где в разговоре со своей близкой подругой Дженнифер Энистон призналась: время болезни Рэндалла было для неё настоящим испытанием.

Поддержка, которая спасает

Разговор актрис вышел далеко за рамки обычного интервью. Вместе они обсуждали и лёгкие темы — например, увлечение нумерологией или воскресные бранчи, — но неизбежно коснулись и более личного.

Сандра поделилась, что в сложный период Дженнифер была рядом. Они обе много лет боролись с аэрофобией, и именно тогда, когда Буллок чувствовала себя "не в лучшем состоянии", поддержка подруги оказалась особенно важной.

"Она просто взяла меня за руку и сказала: "Это всего лишь страх"", — поделилась Энистон.

Буллок призналась, что тогда отреагировала резко, но со временем поняла: именно это простое участие помогло ей пережить одно из самых тяжёлых испытаний.

Давление славы и личные границы

Актриса рассказала и о другой стороне своей жизни — постоянном внимании папарацци, которое превращается в настоящее преследование.

"А действительно ли мне нужно выходить на улицу? — сказала она. — Бывают случаи, когда они проникают в дом, бывают случаи, когда они находятся снаружи, бывают случаи, когда вы находитесь на съёмочной площадке, и они вычисляют ваше местонахождение. Это продолжается. Это не единичный случай. И ваш дом, к сожалению, становится вашей крепостью".

