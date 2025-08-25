Там, где радость, прячется опасность: почему песочница особенно рискованна

Песочница — любимое место игр для малышей, но, как предупреждает заведующая приёмным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова, она может таить в себе опасности: от травм до инфекций.

Какие риски скрывает песочница

Травмы: осколки, мусор, занозы, ушибы.

Инфекции и паразиты: следы животных могут стать источником токсоплазмоза, лямблий и орнитоза.

Возрастной фактор: детям до 1,5 лет песочница особенно опасна, так как малыши всё пробуют на вкус. После 3 лет ребёнок способен понимать правила, но без родительского контроля не обойтись.



Как подготовить песочницу к игре

Осмотрите её на наличие мусора, осколков и следов животных.

Убедитесь, что песок не пыльный и не содержит крупных примесей.

Лучше всего, если песочница накрывается, когда не используется.



Правила для ребёнка

Песок нельзя есть, бросать в других или поднимать высоко.

Если немного песка попало в рот — прополоскать; если в глаза — промыть водой.

После игры обязательно мыть руки с мылом, а лучше искупать ребёнка полностью.



Когда обращаться к врачу

Если после игр у ребёнка появляются: