Там, где радость, прячется опасность: почему песочница особенно рискованна
Песочница — любимое место игр для малышей, но, как предупреждает заведующая приёмным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова, она может таить в себе опасности: от травм до инфекций.
Какие риски скрывает песочница
Травмы: осколки, мусор, занозы, ушибы.
Инфекции и паразиты: следы животных могут стать источником токсоплазмоза, лямблий и орнитоза.
Возрастной фактор: детям до 1,5 лет песочница особенно опасна, так как малыши всё пробуют на вкус. После 3 лет ребёнок способен понимать правила, но без родительского контроля не обойтись.
Как подготовить песочницу к игре
Осмотрите её на наличие мусора, осколков и следов животных.
Убедитесь, что песок не пыльный и не содержит крупных примесей.
Лучше всего, если песочница накрывается, когда не используется.
Правила для ребёнка
Песок нельзя есть, бросать в других или поднимать высоко.
Если немного песка попало в рот — прополоскать; если в глаза — промыть водой.
После игры обязательно мыть руки с мылом, а лучше искупать ребёнка полностью.
Когда обращаться к врачу
Если после игр у ребёнка появляются:
- тошнота,
- рвота,
- сыпь,
- повышение температуры,
- нужно немедленно обратиться к врачу — это могут быть признаки инфекции или заражения паразитами.
