Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
риски гельминтоза
риски гельминтоза
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:29

Там, где радость, прячется опасность: почему песочница особенно рискованна

Минздрав России объяснил, почему детям до 1,5 лет песочница особенно опасна

Песочница — любимое место игр для малышей, но, как предупреждает заведующая приёмным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова, она может таить в себе опасности: от травм до инфекций.

Какие риски скрывает песочница
Травмы: осколки, мусор, занозы, ушибы.
Инфекции и паразиты: следы животных могут стать источником токсоплазмоза, лямблий и орнитоза.
Возрастной фактор: детям до 1,5 лет песочница особенно опасна, так как малыши всё пробуют на вкус. После 3 лет ребёнок способен понимать правила, но без родительского контроля не обойтись.

Как подготовить песочницу к игре
Осмотрите её на наличие мусора, осколков и следов животных.
Убедитесь, что песок не пыльный и не содержит крупных примесей.
Лучше всего, если песочница накрывается, когда не используется.

Правила для ребёнка
Песок нельзя есть, бросать в других или поднимать высоко.
Если немного песка попало в рот — прополоскать; если в глаза — промыть водой.
После игры обязательно мыть руки с мылом, а лучше искупать ребёнка полностью.

Когда обращаться к врачу
Если после игр у ребёнка появляются:

  • тошнота,
  • рвота,
  • сыпь,
  • повышение температуры,
  • нужно немедленно обратиться к врачу — это могут быть признаки инфекции или заражения паразитами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Глава Роспотребнадзора сообщила о завозных случаях холеры из Индии сегодня в 12:49

В Россию вернулась холера: как не пропустить симптомы

В России выявили четыре случая холеры, завезённые из Индии. Анна Попова предупредила: болезнь развивается стремительно, при первых симптомах нужно обращаться к врачу.

Читать полностью » Профессор Бруно: коронавирус может повысить риск инфаркта и инсульта у женщин даже после лёгкой формы болезни сегодня в 12:29

Даже лёгкий COVID "старит" сосуды женщин на 5 лет: новые данные ученых

Учёные выяснили, что COVID-19 может «состарить» сосуды женщин на 5 лет, повышая риск инфаркта и инсульта. Эксперты назвали это красным флажком для здоровья.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко: сливочное масло не защищает от опьянения сегодня в 12:22

4 правила, которые реально помогут легче перенести алкоголь

Гастроэнтеролог развеяла миф о «защитной ложке масла» перед алкоголем. Такой совет не предотвращает опьянение, но повышает риск тошноты, обострения ЖКТ и даже острого панкреатита.

Читать полностью » Эксперт Онищенко: паника перед штаммом сегодня в 12:18

Паника бьёт по иммунитету сильнее вируса: простые шаги против "стратуса"

Эпидемиолог Онищенко дал советы, как защититься от вируса «стратус»: не паниковать, привиться от гриппа, одеваться по погоде и носить маску при контакте с больными.

Читать полностью » Хурма, яблоки, хлеб: почему переизбыток клетчатки опасен для вашего здоровья сегодня в 12:17

Сюрприз из желудка: почему врачи не советуют объедаться яблоками

Врачи предупреждают: переизбыток клетчатки, особенно из хурмы, яблок и хлеба, может спровоцировать фитобезоар. Это опасно и требует операции!

Читать полностью » Кардиолог Крулев: новые препараты помогают уменьшать атеросклеротические бляшки сегодня в 11:52

"Обратного пути нет" оказалось мифом: бляшки в сосудах можно уменьшить

Кардиолог рассказал, что холестериновые бляшки можно уменьшить: статины в сочетании с новыми препаратами показали реальное снижение их размеров.

Читать полностью » Врачи и бухгалтеры тяжелее всего возвращаются к работе после отдыха сегодня в 11:19

Почему женщины тяжелее переносят выход на работу после отдыха

Опрос показал: 31% жителей Нижнего Тагила испытывают стресс после отпуска. Особенно тяжело возвращаться к работе медикам и специалистам с высокой ответственностью, а дольше всех скучают по работе… дизайнеры и учителя.

Читать полностью » Врач Кылосова предупреждает: отказ от соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем сегодня в 11:17

Белая смерть или эликсир жизни: сколько соли нужно есть каждый день, чтобы не навредить здоровью

Ученый объяснил, почему полный отказ от соли может навредить здоровью. Дефицит натрия приводит к задержке воды и отёкам. Важно умеренное потребление соли для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кинологи объяснили различия между рабочими и декоративными собаками для будущих владельцев
Дом

Правила упаковки и перевозки мебели при переезде — рекомендации специалистов
Питомцы

Ученые выяснили, как кошки реагируют на знакомые голоса
Еда

Роскачество: цена яиц выгоднее при расчёте за килограмм, а не за десяток
Дом

Три распространённые ошибки при покупке дивана — советы эксперта
Спорт и фитнес

Эксперты ExRx.net: приседания развивают функциональную силу и координацию
Культура и шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: проведение "Новой волны" в Казани обходится в 10 миллионов долларов
Наука и технологии

Ядра Юпитера и Сатурна формировались миллионы лет — новые данные международного исследования
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru