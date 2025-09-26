Песчаные горы вместо снежных трасс: где мир катается на дюнах, а не на льду
Сэндбординг сегодня становится не просто развлечением для туристов, а полноценным видом экстремального спорта. Его главная особенность — катание по песчаным склонам на специальной доске, напоминающей сноуборд. Такой досуг объединяет в себе атмосферу сёрфинга, динамику скейтборда и азарт горнолыжных спусков. В отличие от зимних курортов, здесь не нужны мороз и снег: дюны пустыни или прибрежные пляжи дарят возможность круглый год погружаться в атмосферу экстрима.
Где попробовать сэндбординг
Египет
В Египте спорт только набирает популярность, но дюны здесь поражают масштабом. Туристы чаще всего катаются в районе Большого Песчаного Моря и Эль-Сафра. Считается, что именно в этой стране зародилась традиция скатываться по барханам: древние египтяне использовали для этого доски из дерева. Сегодня же для катания доступны районы оазисов Фарафра и Дахла, дюны Бахария, а также пустыня Сива в Ливийской части Египта. Плюс в том, что сухой климат позволяет заниматься спортом практически круглый год.
Намибия
В Намибии этот вид спорта приобрёл особую форму — здесь практикуют песчаные лыжи и катание на доске лёжа. Главные центры — города Свакопмунд и Уолфиш-Бэй, рядом с которыми тянутся дюны пустыни Намиб. В Соссусфлей можно получить разрешение на катание по самым высоким дюнам планеты, среди которых выделяется Dune 45. Сочетание мягкого песка и завораживающих закатов делает Намибию уникальной точкой притяжения для экстремалов.
Великобритания
Несмотря на мягкий климат и невысокие дюны, здесь тоже можно насладиться сэндбордингом. Южное побережье Великобритании, включая Корнуолл, Дорсет и Саутенд-он-Си, предлагает хорошие пляжные склоны для катания. Преимущество в том, что дюны расположены недалеко от крупных городов, и до них легко добраться за пару часов. Ограничение одно — сезонность: кататься комфортнее всего летом.
Германия
В Германии сэндбординг представлен в необычном формате. Монте Каолино в Хиршау — это искусственная гора из песка с оборудованным подъёмником. Здесь проходят чемпионаты мира, а для новичков работают школы с инструкторами. Благодаря специальному покрытию, напоминающему снег, кататься можно даже зимой.
Перу
Перу давно стало культовым местом для любителей песчаного серфинга. Здесь находится Duna Grande — крупнейшая дюна в мире, где регулярно проводится чемпионат The Copa Sandboarding Peru. Недалеко от города Ика расположен оазис Уакачина с высокими барханами и лазурным озером посередине. Туристы могут заказать поездку на багги, чтобы быстро подняться на вершины. Это экономит силы и добавляет в отдых новые эмоции.
Австралия
Австралия выделяется большим выбором локаций. В Малой Сахаре катаются по дюнам высотой до 70 метров, в Lucky Bay проходят соревнования, а Стокноские дюны поражают размерами — длиной более 30 км. Кроме того, песчаные пляжи Нового Южного Уэльса и побережье Южной Австралии делают страну настоящим раем для любителей адреналина.
Сравнение популярных направлений
|Страна
|Особенности локаций
|Сезон катания
|Фишка региона
|Египет
|Сахара, оазисы и дюны Сива
|Круглый год
|Древние традиции катания
|Намибия
|Высочайшие дюны мира, Соссусфлей
|Круглый год
|Закатное катание
|Великобритания
|Южные пляжи и дюны побережья
|Лето
|Доступность для туристов
|Германия
|Монте Каолино с подъёмником
|Круглый год
|Чемпионаты мира
|Перу
|Duna Grande, Уакачина
|Круглый год
|Тур на багги
|Австралия
|Малая Сахара, Стокноские дюны
|Круглый год
|Разнообразие площадок
Советы шаг за шагом
- Выберите правильную доску. Для новичков подойдут широкие модели с мягким скольжением.
- Используйте воск для уменьшения трения. Без обработки доска будет хуже скользить.
- Обязательно надевайте очки и бандану — песок быстро поднимается в воздух.
- Для первых попыток выбирайте дюны средней высоты.
- Берите с собой воду и крем с SPF, особенно если катание проходит в пустыне.
В разных странах условия отличаются по климату, высоте дюн и доступности, но объединяет их одно — сэндбординг даёт яркий, адреналиновый опыт путешественникам.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru