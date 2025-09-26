Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сэндбординг
Сэндбординг
© commons.wikimedia.org by Henri Bergius is licensed under CC BY-SA 2.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:20

Песчаные горы вместо снежных трасс: где мир катается на дюнах, а не на льду

Сэндбординг в Египте: лучшие дюны Сахары и Ливийской пустыни для катания

Сэндбординг сегодня становится не просто развлечением для туристов, а полноценным видом экстремального спорта. Его главная особенность — катание по песчаным склонам на специальной доске, напоминающей сноуборд. Такой досуг объединяет в себе атмосферу сёрфинга, динамику скейтборда и азарт горнолыжных спусков. В отличие от зимних курортов, здесь не нужны мороз и снег: дюны пустыни или прибрежные пляжи дарят возможность круглый год погружаться в атмосферу экстрима.

Где попробовать сэндбординг

Египет

В Египте спорт только набирает популярность, но дюны здесь поражают масштабом. Туристы чаще всего катаются в районе Большого Песчаного Моря и Эль-Сафра. Считается, что именно в этой стране зародилась традиция скатываться по барханам: древние египтяне использовали для этого доски из дерева. Сегодня же для катания доступны районы оазисов Фарафра и Дахла, дюны Бахария, а также пустыня Сива в Ливийской части Египта. Плюс в том, что сухой климат позволяет заниматься спортом практически круглый год.

Намибия

В Намибии этот вид спорта приобрёл особую форму — здесь практикуют песчаные лыжи и катание на доске лёжа. Главные центры — города Свакопмунд и Уолфиш-Бэй, рядом с которыми тянутся дюны пустыни Намиб. В Соссусфлей можно получить разрешение на катание по самым высоким дюнам планеты, среди которых выделяется Dune 45. Сочетание мягкого песка и завораживающих закатов делает Намибию уникальной точкой притяжения для экстремалов.

Великобритания

Несмотря на мягкий климат и невысокие дюны, здесь тоже можно насладиться сэндбордингом. Южное побережье Великобритании, включая Корнуолл, Дорсет и Саутенд-он-Си, предлагает хорошие пляжные склоны для катания. Преимущество в том, что дюны расположены недалеко от крупных городов, и до них легко добраться за пару часов. Ограничение одно — сезонность: кататься комфортнее всего летом.

Германия

В Германии сэндбординг представлен в необычном формате. Монте Каолино в Хиршау — это искусственная гора из песка с оборудованным подъёмником. Здесь проходят чемпионаты мира, а для новичков работают школы с инструкторами. Благодаря специальному покрытию, напоминающему снег, кататься можно даже зимой.

Перу

Перу давно стало культовым местом для любителей песчаного серфинга. Здесь находится Duna Grande — крупнейшая дюна в мире, где регулярно проводится чемпионат The Copa Sandboarding Peru. Недалеко от города Ика расположен оазис Уакачина с высокими барханами и лазурным озером посередине. Туристы могут заказать поездку на багги, чтобы быстро подняться на вершины. Это экономит силы и добавляет в отдых новые эмоции.

Австралия

Австралия выделяется большим выбором локаций. В Малой Сахаре катаются по дюнам высотой до 70 метров, в Lucky Bay проходят соревнования, а Стокноские дюны поражают размерами — длиной более 30 км. Кроме того, песчаные пляжи Нового Южного Уэльса и побережье Южной Австралии делают страну настоящим раем для любителей адреналина.

Сравнение популярных направлений

Страна Особенности локаций Сезон катания Фишка региона
Египет Сахара, оазисы и дюны Сива Круглый год Древние традиции катания
Намибия Высочайшие дюны мира, Соссусфлей Круглый год Закатное катание
Великобритания Южные пляжи и дюны побережья Лето Доступность для туристов
Германия Монте Каолино с подъёмником Круглый год Чемпионаты мира
Перу Duna Grande, Уакачина Круглый год Тур на багги
Австралия Малая Сахара, Стокноские дюны Круглый год Разнообразие площадок

Советы шаг за шагом

  1. Выберите правильную доску. Для новичков подойдут широкие модели с мягким скольжением.
  2. Используйте воск для уменьшения трения. Без обработки доска будет хуже скользить.
  3. Обязательно надевайте очки и бандану — песок быстро поднимается в воздух.
  4. Для первых попыток выбирайте дюны средней высоты.
  5. Берите с собой воду и крем с SPF, особенно если катание проходит в пустыне.

В разных странах условия отличаются по климату, высоте дюн и доступности, но объединяет их одно — сэндбординг даёт яркий, адреналиновый опыт путешественникам.

