Песок в глазах: простая ошибка, которая делает ситуацию в разы опаснее

Ощущение песка в глазах знакомо многим: резь, покраснение, жжение и сильный дискомфорт. Такая ситуация может показаться неопасной, но неправильные действия способны привести к серьезным осложнениям. Важно знать, как поступить правильно и чего категорически нельзя делать.

Не тереть глаза

Первая реакция — потереть глаз, чтобы избавиться от песчинки. Но это самая большая ошибка.

"Не трите глаза. Это самое главное, что вы можете сделать", — подчеркнула врач-офтальмолог Элина Санторо.

Трение способно повредить роговицу и вызвать микротрещины, которые открывают путь инфекции. К тому же так можно лишь загнать песок глубже, усугубив проблему.

Чем промывать

Использовать для промывания нужно только безопасные жидкости. Подойдут тёплая кипячёная вода, физиологический раствор или стерильные капли для глаз. Ни в коем случае нельзя прибегать к воде из-под крана, мылу, бытовым средствам или "народным" методам вроде компрессов с чаем — они способны вызвать дополнительное раздражение и воспаление.

Если есть контактные линзы

Людям, которые носят линзы, следует немедленно снять их при попадании песка. В противном случае инородные частицы могут застрять под линзой и усилить повреждение. Если снять линзу самостоятельно не удаётся, нужно обратиться к офтальмологу.

Когда обращаться к врачу

Легкое раздражение обычно проходит после промывания. Но есть тревожные сигналы, при которых необходима помощь специалиста:

• сильная или нарастающая боль;

• светобоязнь;

• ухудшение зрения;

• появление выделений или отёка.

Врач определит, нужны ли противовоспалительные или антибактериальные препараты, чтобы избежать осложнений.

Чего нельзя делать

Опасно пытаться достать песчинку острыми предметами или подручными средствами. Такие действия могут повредить глаз гораздо сильнее, чем сама песчинка.

Зная простые правила первой помощи, можно свести риски к минимуму и сохранить здоровье глаз даже в экстренной ситуации.