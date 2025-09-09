Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 13:37

Груды песка заменили батареи: финны нашли способ хранить энергию месяцами

В Финляндии построили крупнейшую в мире песчаную батарею для хранения энергии

На юге Финляндии появился уникальный объект — крупнейшая в мире "песчаная батарея". Эта установка, созданная компанией Polar Night Energy, напоминает гигантскую песочницу, заключённую в стальной контейнер длиной 30 метров и шириной 12 метров.

Как работает песчаная батарея

Внутри контейнера песок нагревается с помощью труб замкнутого контура, которые переносят тепло. Его удерживают слои стали и теплоизоляции. Чтобы извлечь энергию, через трубы пропускают холодный воздух, превращая его в источник горячей воды, пара или воздуха для отопления.

Технология позволяет нагревать песок до 600 градусов Цельсия и сохранять тепло в течение нескольких месяцев. Запасённая энергия может использоваться в периоды, когда солнечные панели или ветряки вырабатывают меньше электричества.

Зачем это нужно

Возобновляемая энергия — важный элемент на пути к "нулевым выбросам" к 2050 году. Однако главная проблема в том, что солнечные и ветровые станции нестабильны: летом энергии много, зимой — дефицит. Именно поэтому так важно находить способы долгосрочного хранения.

"Главной проблемой широкомасштабного внедрения возобновляемых источников энергии является хранение энергии", — заявил профессор машиностроения и ядерной инженерии Университета науки и технологий Халифа в Абу-Даби Маттео Кьеза.

Потенциал и ограничения

Тепловая мощность установки составляет 10 мегаватт, а температура на выходе может достигать 400 градусов Цельсия. В Финляндии батарея уже работает, помогая сглаживать колебания в выработке энергии.

По словам Кьезы, технология "очень надёжна", но пока слишком дорога для бытового применения.

"Каждое добавление металла увеличивает расходы. В идеале мы должны проектировать пористость песчаной батареи так, чтобы воздух распределялся равномерно, без использования дорогих материалов", — отметил он.

Учёный добавил, что система пока не обеспечивает сезонного хранения в полном смысле, хотя именно эта перспектива кажется наиболее многообещающей.

Почему именно песок

Использовать песок для хранения тепла человечество научилось давно. Материал легко доступен по всему миру, нагревается до очень высоких температур и долго не остывает. Это делает его удобной и дешёвой альтернативой более сложным системам накопления энергии.

"Аккумулятор, позволяющий накапливать летнюю солнечную энергию и использовать её зимой, когда потребность в отоплении наиболее высока, — это мощное решение для удовлетворения сезонных потребностей в энергии", — подчеркнул Кьеза.

Финский эксперимент показывает, что тепло можно хранить буквально в песке, и этот опыт может стать важным шагом в энергетическом переходе.

