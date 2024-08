Самый большой ущерб от санкционных мер против Российской Федерации понесли государства Европы. Такое мнение высказал крупнейшему итальянскому изданию Corriere della Sera российский предприниматель Алишер Усманов.

Как заявил бизнесмен итальянской газете, вводя данные санкционные меры намеревались нанести урон экономике Российской Федерации, но всё оказалось с точностью до наоборот, ведь российская экономика исключительно усиливается. Они хотели наказать предпринимателей и финансистов, занимающих высокие посты в коммерческих структурах, но граждане РФ вернули денежные средства в государство. Экономика РФ приспособляется к санкционным мерам, а рыночная экономика соседних государств несёт большого размера потери. Он также добавил, что европейские страны отказываются от энергетических ресурсов Российской Федерации, и им приходиться закупать их по существенно большим ценам.

Российский предприниматель отметил, что санкционные меры негативно отражаются абсолютно на всех. Однако самые большие потери несёт Европа.

Алишер Усманов уверяет, что необходимо постараться уживаться на основе обоюдовыгодных или хотя бы оптимальных для всех договорённостях. В многополярном мире при обеспечении безопасности в евразийском регионе надо принимать во внимание интересы Российской Федерации, Китайской Народной Республики, государств Центральной Азии, Турецкой Республики и крупнейшего экономико-политического объединения европейских стран ЕС.

Кроме того, российский бизнесмен акцентировал внимание на том, что санкции — это признак бессилия.

Фото: website of the President of the Russian Federation / Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)