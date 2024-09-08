Основная часть промышленников Французской Республики придерживается мнения, что разрыв связей с Российской Федерацией был ошибкой. Теперь они желают возобновить отношения. Об этом информировал агентство РИА Новости экс-евродепутат Эмерик Шопрад.
По словам политического деятеля, на сегодняшний день всё больше серьёзных руководителей индустриального сектора хотят наладить взаимоотношения с Российской Федерацией. Многие из них придерживаются мнения, что прекращение отношений с данным государством было огромной ошибкой. Кроме того, промышленники утверждают, что настал самый что ни на есть настоящий шанс для Китайской Народной Республики прийти на замену Франции и в целом всем другим государствам Европы на российском рынке.
Помимо этого, Эмерик Шопрад сообщил, что основная часть промышленников считают, что от санкционных мер мучается не Россия, а страны Европы.
Фото: Flickr / Juanedc (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Экс-депутат ЕП Шопрад: Франция должна вступить в БРИКС после смены руководства
Французской Республике, которая традиционно выступала за многополярность во внешней политике, стоит попробовать получить членство в межгосударственном объединении БРИКС. Если бы в государстве произошла смена руководства, то его вступление в союз было бы вполне возможным. Такое мнение высказал агентству РИА Новости экс-депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад.
Израиль обстреляли 50 снарядами с территории Ливана
Подразделения армии обороны Израиля зафиксировала атаку почти полусотней снарядов с территории Ливана в ночь на 8 сентября. В ответ ЦАХАЛ произвёл удары по структурам "Хезболлы" на юге Ливана.
Композитор Крутой удивил шоу-бизнес, когда стал продюсером "Фабрики звёзд — 4" — музкритик
Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, что композитор Игорь Крутой удивил шоу-бизнес, когда стал продюсером шоу "Фабрика звёзд — 4".
Алёна Водонаева объяснила, почему подарила квартиру брату
Звёзда "Дома-2" Алёна Водонаева успокоила поклонников, которые отговаривали её дарить квартиру брату.