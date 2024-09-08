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Бывший евродепутат Шопрад: французы считают ошибкой разрыв связей с Россией
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Французские промышленники назвали разрыв связей с Россией ошибкой

Бывший евродепутат Шопрад: французы считают ошибкой разрыв связей с Россией

Основная часть промышленников Французской Республики придерживается мнения, что разрыв связей с Российской Федерацией был ошибкой. Теперь они желают возобновить отношения. Об этом информировал агентство РИА Новости экс-евродепутат Эмерик Шопрад.

По словам политического деятеля, на сегодняшний день всё больше серьёзных руководителей индустриального сектора хотят наладить взаимоотношения с Российской Федерацией. Многие из них придерживаются мнения, что прекращение отношений с данным государством было огромной ошибкой. Кроме того, промышленники утверждают, что настал самый что ни на есть настоящий шанс для Китайской Народной Республики прийти на замену Франции и в целом всем другим государствам Европы на российском рынке.

Помимо этого, Эмерик Шопрад сообщил, что основная часть промышленников считают, что от санкционных мер мучается не Россия, а страны Европы.

Фото: Flickr / Juanedc (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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