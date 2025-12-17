США готовят новый удар по энергетике России: санкции могут объявить уже на этой неделе

Информация о возможном ужесточении санкционного давления на Россию вновь появилась в международной повестке. По данным западных СМИ, речь идет о мерах, которые могут быть объявлены в ближайшие дни и затронуть ключевой сектор экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Подготовка нового санкционного пакета

США готовят новый пакет санкций против России и могут объявить о нем уже на этой неделе. Об этом, как пишет Bloomberg, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений в американской администрации. Речь идет о дополнительных ограничениях, которые рассматриваются как инструмент усиления давления на Москву.

По информации агентства, основной фокус возможных мер будет сделан на энергетическом секторе.

Возможные цели ограничений

Согласно публикации агентства, под новые санкции могут попасть танкеры, которые, по утверждению американской стороны, связаны с перевозкой российской нефти. Также в перечне потенциальных целей называются трейдеры, содействующие операциям по продаже энергоресурсов.

Подробности конкретных механизмов ограничений не раскрываются.

Контакты США с европейскими партнерами

Как утверждает Bloomberg, глава Министерства финансов США поднимал эту тему на встрече с европейскими послами.