Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:45

Эксперты бьют тревогу: строительство новых санаториев в России стало невыгодным

Число санаториев в России сократилось до 1695 к концу 2025 года — Кокорев

Строительство санаториев в России все чаще уступает место реконструкции и расширению уже существующих объектов. Несмотря на рост интереса к санаторно-курортному отдыху, девелоперы не спешат запускать новые проекты с нуля, предпочитая работать с имеющимся фондом. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на расчеты консалтинговых компаний и комментарии участников рынка.

Сокращение числа санаториев

По данным консалтинговой фирмы Commonwealth Partnership (CMWP), к концу 2025 года в России насчитывалось 1695 санаториев. Этот показатель продолжает снижаться: в декабре 2024 года их было 1708, а в 2002 году — 2347 учреждений. Таким образом, за более чем двадцать лет общее число санаториев сократилось почти в полтора раза.

Эксперты отмечают, что тенденция носит устойчивый характер. Директор отдела стратегического консалтинга компании Nikoliers Игорь Кокорев сообщил, что за последние десять лет количество санаторно-курортных заведений уменьшилось на 11,5%, или на 197 объектов. Причины этого процесса связаны прежде всего с экономикой строительства и эксплуатации таких комплексов.

Рост номерного фонда вместо нового строительства

На фоне сокращения числа санаториев общее количество мест размещения, напротив, увеличивается. Если в 2002 году в санаториях насчитывалось около 169,7 тысячи койко-мест, то к декабрю 2024 года этот показатель вырос до примерно 190-191 тысячи номеров.

По словам специалистов, девелоперы все чаще выбирают путь расширения действующих комплексов. Увеличение вместимости существующих зданий обходится дешевле, чем возведение новых санаториев с нуля. Основным сдерживающим фактором остаются высокие затраты на строительство специализированных медицинских корпусов и инфраструктуры.

Высокий спрос и ограниченное предложение

При этом интерес к санаторному отдыху продолжает расти. Российский союз туриндустрии сообщил о заметном увеличении спроса на такие поездки в 2024 году. Генеральный директор компании "Турплатформа" Сергей Толчин оценил рост в 15-20% и отметил, что положительная динамика сохраняется уже несколько лет подряд.

Эксперт связывает всплеск интереса с периодом пандемии, когда санатории оперативно адаптировались к запросам клиентов и предложили программы реабилитации после COVID-19. По его словам, глубина бронирования в санаторно-курортном сегменте нередко достигает 6-12 месяцев, превосходя показатели многих отелей. При этом потенциал роста, как считает Толчин, ограничен недостатком предложения и слабой информированностью туристов о возможностях такого отдыха.

