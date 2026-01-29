Минералка одинаковая, а эффект разный: что на самом деле важно в санатории

Выбор санатория должен начинаться не с раскрученности места, а с понимания профиля лечения и целей поездки, считает терапевт, пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Карабиненко. О ключевых критериях выбора оздоровительного учреждения специалист рассказал NewsInfo.

Карабиненко пояснил, что при поездке на лечение самостоятельный выбор санатория часто становится сложной задачей. По его словам, важно учитывать профиль учреждения, так как санатории ориентированы на разные группы заболеваний, от сердечно-сосудистых до дыхательных и ортопедических.

"Лучше всё-таки советоваться с врачом, чтобы выбирать, если это для лечения. А если для отдыха, то смысла большого нет, что гостиница, что санаторий. В санаторий можно приехать и приобрести за дополнительные деньги курсовку на медицинские услуги. То есть человек оплачивает спальное место, а медуслуги оплачивает дополнительно", — отметил Карабиненко.

Эксперт также обратил внимание, что высокая стоимость и известность санатория не всегда означают получение лучшего лечебного эффекта. Разница, по его словам, чаще заключается в количестве и разнообразии процедур.

"Спектр лечебных услуг в дорогом санатории может быть шире. Солярий, душ Шарко, лечебная гимнастика, бассейн, массажи и так далее. Это на выбор пациента, а так лечебный эффект мне кажется, что один и тот же", — добавил специалист.

Кроме того, Карабиненко подчеркнул важность полноценного срока санаторного лечения и обязательного оформления санаторно-курортной карты, без которой серьезные учреждения, как правило, не принимают пациентов.