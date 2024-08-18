Жители Курил напугались выбросом пепла с островного вулкана Эбеко

В воскресенье, 26 марта, вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла, высота которого составила 2,5 километра. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По информации камчатской группы реагирования на вулканические извержения, шлейф от выброса пепла протянулся на 5 километров на восток от вулкана. Специалисты отмечают, что повышенная активность Эбеко может быть опасна для авиаперевозок в регионе.

Вулкан Эбеко находится на острове Парамушир, в семи километрах северо-западнее города Северо-Курильска. Его высота составляет 1156 метров. Вулкан расположен в северной части хребта Вернадского. С октября 2016 года Эбеко регулярно проявляет активность, выбрасывая в атмосферу пепел, от слабого до умеренного.

Это считается нормальным для данного вулкана. Самый мощный выброс произошёл 31 августа 2018 года, когда столб дыма поднялся на высоту шести километров из нового жерла, образовавшегося в 2017 году.

Фото: From Wikimedia Commons/ Juan Francisco (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)