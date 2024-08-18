В воскресенье, 26 марта, вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла, высота которого составила 2,5 километра. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По информации камчатской группы реагирования на вулканические извержения, шлейф от выброса пепла протянулся на 5 километров на восток от вулкана. Специалисты отмечают, что повышенная активность Эбеко может быть опасна для авиаперевозок в регионе.
Вулкан Эбеко находится на острове Парамушир, в семи километрах северо-западнее города Северо-Курильска. Его высота составляет 1156 метров. Вулкан расположен в северной части хребта Вернадского. С октября 2016 года Эбеко регулярно проявляет активность, выбрасывая в атмосферу пепел, от слабого до умеренного.
Это считается нормальным для данного вулкана. Самый мощный выброс произошёл 31 августа 2018 года, когда столб дыма поднялся на высоту шести километров из нового жерла, образовавшегося в 2017 году.
Фото: From Wikimedia Commons/ Juan Francisco (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
В России в 2024 году увеличилось число госзакупов жилья для сирот на 13%
В первом полугодии 2024 года государственные заказчики увеличили расходы на приобретение жилья для детей-сирот на 13%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла до 78,7 миллиарда рублей.
Лидер французской партии "Патриоты" призвал прекратить поддержку украины
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что его страна должна перестать оказывать финансовую поддержку Украине. Он опубликовал своё мнение в социальной сети X, выразив недовольство тем, что Франция продолжает тратить средства на страну, которая страдает от коррупции и вовлечена в военный конфликт.
Король Великобритании Карл III намерен выселить своего брата принца Эндрю из семейного особняка
Король Великобритании Карл III решил принять серьёзные меры, чтобы убедить своего младшего брата принца Эндрю покинуть принадлежащий королевской семье особняк Роял-Лодж. Особняк занимает принц Эндрю со своей бывшей супругой Сарой Фергюсон.
AFP: умер французский актёр Ален Делон
Французский актёр театра и кино Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило французское и старейшее в мире информационное агентство AFP.