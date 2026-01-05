Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тюрьма
Тюрьма
© flickr.com by HarshLight is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:17

Самый жёсткий приговор звучит всё чаще: в России зафиксировали новый максимум пожизненных сроков

В России вынесли 100 пожизненных приговоров за январь—ноябрь 2025 года — ТАСС

Число приговоров к пожизненному лишению свободы в России в 2025 году вышло на максимум за последние годы: суды вынесли ровно 100 таких решений за январь-ноябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, приведённые Верховным судом РФ. Статистика отражает заметный рост по сравнению с прежними пиковыми значениями и фиксирует рекорд на фоне расширения перечня статей УК РФ, предусматривающих пожизненное наказание.

В Верховном суде подчёркивают, что речь идёт именно о промежуточном периоде — с января по ноябрь, однако и этих данных оказалось достаточно, чтобы показатель стал самым высоким за последние годы. Эксперты обращают внимание, что динамика может быть связана как с изменением уголовного законодательства, так и с практикой назначения наказаний по тяжким составам.

Сколько пожизненных приговоров вынесли в 2025 году

Согласно информации пресс-службы Верховного суда, с января по ноябрь 2025 года российские суды приговорили 100 человек к пожизненному лишению свободы. Этот результат, отмечают в Верховном суде, стал рекордным за последние годы и превысил любые показатели, которые фиксировались в сопоставимые периоды ранее.

Данные приводятся как итог судебной статистики, собранной по всей стране. В сообщении подчёркивается, что число приговоров отражает общий массив дел, по которым суды пришли к выводу о необходимости назначения максимального срока наказания, предусмотренного Уголовным кодексом РФ.

Какие значения были максимальными ранее и что изменилось сейчас

Верховный суд приводит сравнительные данные: предыдущие максимальные значения фиксировались в 2005 и 2012 годах, когда суды вынесли по 84 пожизненных приговора. Таким образом, результат 2025 года оказался заметно выше — с явным отрывом от прежних пиков.

Кроме того, за весь период с 2005 по 2024 год включительно в России было вынесено 1316 приговоров к пожизненному лишению свободы. На этом фоне показатель 2025 года выглядит особенно значительным, учитывая, что речь идёт лишь о январе-ноябре, а не о полном календарном годе.

Почему пожизненных приговоров становится больше

В статистике Верховного суда отдельно отмечается, что в последние годы перечень статей Уголовного кодекса РФ, предусматривающих пожизненное лишение свободы, был расширен. Это означает, что большее количество составов преступлений потенциально может завершаться назначением такой меры наказания.

Расширение перечня статей создаёт условия для роста числа пожизненных приговоров, поскольку суды получают возможность применять эту меру по большему кругу дел. При этом в опубликованных данных не уточняется, какие конкретно статьи стали основанием для приговоров в 2025 году, однако сам факт рекордной цифры показывает, что практика назначения пожизненного срока продолжает меняться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об инфраструктуре для участков — ЛДПР вчера в 13:31
Коммуналка начинается ещё до стройки — законопроект должен снять с многодетных расходы на подведение инфраструктуры

ЛДПР внесла законопроект о дорогах и коммуникациях для земли многодетных семей. Инициатива должна убрать "формальную поддержку" и расходы.

Читать полностью » В отелях разрешили регистрировать гостей по водительским правам — депутат Чаплин вчера в 13:28
Заселят и без паспорта: с 2026 года в отелях приняли новый документ

В России при заселении в гостиницы и санатории теперь можно предъявлять национальное водительское удостоверение — это новый вариант регистрации, не требующий отказа от паспорта.

Читать полностью » Проверки табачных точек ежедневно остаются невозможными по масштабу — Сергей Леонов вчера в 13:18
350 тысяч продавцов не проверить ежедневно: лицензирование табака и вейпов меняет схему надзора

Лицензии для табака и вейпов могут изменить правила рынка: регионы получат контроль, деньги и право приостанавливать работу точек.

Читать полностью » Соцфонд ежегодно направляет Минтруду доклад о перерасчёте пенсий — Правительство РФ вчера в 13:18
У пенсионеров есть скрытый механизм роста — перерасчёт по ИПК останется ежегодным до 2030 года

Перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам закрепили как меру до 2030 года. Когда пересчитают выплаты и что уже изменилось в 2026 году?

Читать полностью » В России сформировалась особая цивилизационная модель — патриарх Кирилл 03.01.2026 в 20:30
Наука и вера больше не противоречат: в России складывается новая формула развития

Патриарх Кирилл заявил, что в России формируется особая цивилизация, сочетающая науку, экономику и глубокую веру, способная привлечь другие страны.

Читать полностью » Свердловская область собрала 449 млн рублей выигрышей в Русском лото — Столото 03.01.2026 в 15:03
Регионы поделили новогоднюю удачу неравномерно: одни собрали 400 млн, другие остались в тени

Итоги новогоднего "Русского лото" показали, где удача принесла сотни миллионов. Какие регионы стали лидерами и кто разделил миллиард?

Читать полностью » Генпрокуратура зафиксировала рост преступлений подростков на 10,9% в 2025 году — ТАСС 03.01.2026 в 11:28
Первые месяцы дали тревожный сигнал — в первом полугодии всплеск подростковой преступности дошёл до 18 процентов

Подростковая преступность в России развернулась вверх после лет снижения: что показывает статистика и какие статьи чаще всего приводят к приговорам.

Читать полностью » Григорий Сергеев призвал ждать помощи только при уверенности, что идут поиски — ТАСС 03.01.2026 в 10:36
Телефон садится, фонарь гаснет — и лес забирает уверенность: набор вещей, который решает всё

Когда в лесу стоит ждать спасателей и почему ожидание — это костёр, укрытие и связь: рекомендации "ЛизаАлерт" без лишних слов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Продажи новых электромобилей в России в 2025 году снизились на 30% — Минпромторг РФ
Мир
Китай поддержал экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле — МИД КНР
Еда
Запечённый рыбный рулет с овощной начинкой и сыром сохраняет сочность — повар
Экономика
ВВП Белоруссии в 2025 году достиг исторического максимума в 88,6 млрд долларов — министр экономики Чеботарь
Авто и мото
Прогрев двигателя зимой должен длиться 4-7 минут — моторист
Красота и здоровье
Никитина заявила, что холод и ветер нарушают защитный барьер кожи — Вечерняя Москва
Питомцы
Кузина посоветовала снизить прогулки рептилий по квартире зимой — ветеринар
Туризм
Семейные отели Турции вводят ограничения на заселение мужчин без пары — Вечерняя Москва
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet