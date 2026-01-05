Самый жёсткий приговор звучит всё чаще: в России зафиксировали новый максимум пожизненных сроков

Число приговоров к пожизненному лишению свободы в России в 2025 году вышло на максимум за последние годы: суды вынесли ровно 100 таких решений за январь-ноябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, приведённые Верховным судом РФ. Статистика отражает заметный рост по сравнению с прежними пиковыми значениями и фиксирует рекорд на фоне расширения перечня статей УК РФ, предусматривающих пожизненное наказание.

В Верховном суде подчёркивают, что речь идёт именно о промежуточном периоде — с января по ноябрь, однако и этих данных оказалось достаточно, чтобы показатель стал самым высоким за последние годы. Эксперты обращают внимание, что динамика может быть связана как с изменением уголовного законодательства, так и с практикой назначения наказаний по тяжким составам.

Сколько пожизненных приговоров вынесли в 2025 году

Согласно информации пресс-службы Верховного суда, с января по ноябрь 2025 года российские суды приговорили 100 человек к пожизненному лишению свободы. Этот результат, отмечают в Верховном суде, стал рекордным за последние годы и превысил любые показатели, которые фиксировались в сопоставимые периоды ранее.

Данные приводятся как итог судебной статистики, собранной по всей стране. В сообщении подчёркивается, что число приговоров отражает общий массив дел, по которым суды пришли к выводу о необходимости назначения максимального срока наказания, предусмотренного Уголовным кодексом РФ.

Какие значения были максимальными ранее и что изменилось сейчас

Верховный суд приводит сравнительные данные: предыдущие максимальные значения фиксировались в 2005 и 2012 годах, когда суды вынесли по 84 пожизненных приговора. Таким образом, результат 2025 года оказался заметно выше — с явным отрывом от прежних пиков.

Кроме того, за весь период с 2005 по 2024 год включительно в России было вынесено 1316 приговоров к пожизненному лишению свободы. На этом фоне показатель 2025 года выглядит особенно значительным, учитывая, что речь идёт лишь о январе-ноябре, а не о полном календарном годе.

Почему пожизненных приговоров становится больше

В статистике Верховного суда отдельно отмечается, что в последние годы перечень статей Уголовного кодекса РФ, предусматривающих пожизненное лишение свободы, был расширен. Это означает, что большее количество составов преступлений потенциально может завершаться назначением такой меры наказания.

Расширение перечня статей создаёт условия для роста числа пожизненных приговоров, поскольку суды получают возможность применять эту меру по большему кругу дел. При этом в опубликованных данных не уточняется, какие конкретно статьи стали основанием для приговоров в 2025 году, однако сам факт рекордной цифры показывает, что практика назначения пожизненного срока продолжает меняться.