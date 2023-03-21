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  • Опубликована сегодня в 18:14

Samsung за 2022 год потеряла 2,9 млрд рублей в России

Южнокорейская компания Samsung в России подвела иготи работы за 2022 год. Оказалось, что чистый убыток предприятия составил 2,9 млрд рублей против чистой прибыли в 6,5 млрд рублей годом ранее. Это следует из данных "Спарк".

Выручка от продаж компании также снизилась - с 288,7 млрд рублей в 2021 году до 88,9 млрд рублей по итогам 2022 года.

Напоним, что в феврале 2023 года Samsung Electronics сменила руководителя по России и странам СНГ - им стал бывший вице-президент подразделения потребительской электроники компании по России и СНГ Ли Чунгсун.

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