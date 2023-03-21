Южнокорейская компания Samsung в России подвела иготи работы за 2022 год. Оказалось, что чистый убыток предприятия составил 2,9 млрд рублей против чистой прибыли в 6,5 млрд рублей годом ранее. Это следует из данных "Спарк".

Выручка от продаж компании также снизилась - с 288,7 млрд рублей в 2021 году до 88,9 млрд рублей по итогам 2022 года.

Напоним, что в феврале 2023 года Samsung Electronics сменила руководителя по России и странам СНГ - им стал бывший вице-президент подразделения потребительской электроники компании по России и СНГ Ли Чунгсун.