Остановил конвейер, но не идеи: Samsung пришёл в Россию с прорывной технологией

Южнокорейский технологический гигант Samsung, несмотря на приостановку своей производственной деятельности в России, демонстрирует признаки сохранения своих позиций на рынке высоких технологий. Новый шаг компании связан с регистрацией уникального товарного знака, который открывает перспективы для развития совершенно новой ниши трехмерной визуализации. Это может сигнализировать о планах крупного игрока в сфере инновационных дисплейных технологий. Об этом со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile сообщает издание "Лента.ру".

Регистрация инновационного бренда

На днях стало известно, что корпорация Samsung подала в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака — Samsung Spatial Signage. Этот процесс был инициирован 12 декабря и касается технологии, которая обещает перевернуть представление о наружной и внутренней рекламе. Технология Spatial Signage, как следует из названия, ориентирована на создание впечатляющих трехмерных изображений без необходимости использования специальных очков. Подобные решения уже активно применяются в сфере B2B, где качество, яркость и, главное, уникальность дисплеев играют критически важную роль в привлечении внимания потребителей.

Концепция Spatial Signage несет в себе потенциал для создания действительно захватывающего визуального опыта. По сути, это не просто плоский экран, а динамическое пространство, способное формировать объемные, почти голографические эффекты, заметные невооруженным глазом. Традиционные цифровые вывески ограничены двумерным представлением контента, тогда как новая технология позволяет изображению буквально "выходить" за пределы рамки дисплея, создавая иллюзию глубины. Это открывает широкие возможности для ритейла, музеев, аэропортов и других общественных мест, где важен не только информационный, но и мощный визуальный эффект.

Согласно официальным документам, поданным в Роспатент, перечень товаров, на которые распространяется действие товарного знака, включает целый ряд высокотехнологичных устройств. В этом списке указаны как базовые, так и более сложные системы для профессиональной визуализации и трансляции контента.

"Согласно документам, товарный знак можно будет использовать для следующих видов товаров: светодиодные дисплеи; панели отображения цифровых вывесок; цифровые вывески; мониторы для цифровых вывесок; видеопроекторы; телевизионные приставки", — отмечается в сообщении Rusprofile.

Глобальный контекст цифровых вывесок

Подобное развитие событий согласуется с глобальной стратегией Samsung, направленной на доминирование в сегменте дисплеев для бизнеса и корпоративных клиентов. На международных рынках компания уже давно является лидером в области крупноформатных дисплеев (LFD), а также активно развивает технологии MicroLED. Регистрация нового бренда, связанного с трехмерными эффектами, позволяет компании застолбить перспективную нишу еще до того, как она станет общепринятым индустриальным стандартом. Это демонстрирует стратегическое мышление и инвестиции в будущее рекламных и информационных технологий.

Цифровые вывески (Digital Signage) представляют собой быстрорастущий рынок, который постоянно ищет способы усилить вовлеченность аудитории и повысить конверсию. Применение 3D-технологий устраняет главный барьер для публичного просмотра объемного контента — необходимость в специальных очках. Это делает решение идеальным для использования в местах скопления людей, где контент должен быть максимально наглядным и эффектным. Технологические гиганты видят в этом не просто новый продукт, а целую платформу для интерактивного, динамичного и персонализированного взаимодействия с аудиторией.

Аналитики отрасли отмечают, что мировой рынок 3D-дисплеев, особенно в сегменте рекламы и вывесок, демонстрирует экспоненциальный рост. Ожидается, что к 2027 году его объем может вырасти в несколько раз. Это подтверждает, что шаг Samsung является своевременным и стратегически верным, позволяя компании заранее обеспечить себе правовую базу для будущих поставок и внедрения.

Особенности присутствия Samsung в России

Заявка на регистрацию нового бренда происходит на фоне нестандартной ситуации с фактическим присутствием южнокорейского гиганта на российском рынке. Еще в 2022 году компания объявила о приостановке производственной деятельности в стране, что привело к остановке работы завода в Калужской области. Несмотря на этот шаг, юридическое лицо "Самсунг Электроникс Рус Калуга" продолжает свою деятельность, не будучи ликвидированным или признанным банкротом. При этом стоит отметить, что публичная финансовая отчетность организации за 2024 год не была подана, что является косвенным признаком неактивного операционного цикла.

Тем не менее, обширные производственные мощности калужского предприятия не простаивают, что свидетельствует о сохранении инфраструктуры. Завод, общая площадь земли под которым составляет внушительные 465 тысяч квадратных метров, был сдан в аренду. В начале 2024 года его мощности были арендованы российской VVP Group. На его территории, изначально предназначенной для крупномасштабного производства потребительской электроники — телевизоров, холодильников и стиральных машин Samsung — теперь осуществляется сборка отечественной продукции. В частности, на заводских линиях собираются мониторы и серверы под брендом "Гравитон", что поддерживает работоспособность комплекса.

Таким образом, хотя прямое производство потребительской электроники Samsung в России остановлено, регистрация нового бренда для нишевого B2B-рынка демонстрирует долгосрочный интерес. Это может быть попыткой застолбить права на технологию, чтобы использовать ее в будущем, когда экономические или политические условия для прямых поставок или даже возобновления производства изменятся. Это также может говорить о планах по импорту уже готовых высокотехнологичных дисплеев для корпоративных клиентов, обходя ограничения, связанные с массовым потребительским рынком.

Регистрация бренда Samsung Spatial Signage является четким сигналом о том, что южнокорейский производитель не намерен полностью отказываться от российского рынка высоких технологий, даже при неработающем заводе. Сосредоточенность на нишевом B2B-продукте, таком как 3D-дисплеи для рекламы, позволяет компании сохранить стратегический плацдарм и права на интеллектуальную собственность в долгосрочной перспективе. Этот шаг подчеркивает глобальную конкуренцию в сфере визуальных технологий и готовность Samsung занять лидерские позиции в будущем сегменте пространственных вывесок, даже в регионах со сложной экономической конъюнктурой.