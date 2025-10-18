Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Samsung Galaxy S4
© Flickr by Kārlis Dambrāns is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:16

Без уведомления и фанфар: Samsung тихо закрыла дыру, через которую могли уйти ваши фото и пароли

Samsung выпустила внеплановое обновление, устраняющее 26 критических уязвимостей в смартфонах Galaxy

Корпорация Samsung выпустила внеплановое обновление программного обеспечения для своих флагманских смартфонов. Журналисты издания SamMobile сообщили, что апдейт устраняет критические уязвимости, которые могли представлять угрозу для безопасности данных пользователей.

Что известно об обновлении

В отличие от привычных ежемесячных апдейтов, этот патч не приносит новых функций или визуальных изменений. Однако его значение трудно переоценить — в новой версии прошивки исправлено 26 уязвимостей, из которых 14 признаны критически опасными.

Разработчики уточнили, что исправления касаются как компонентов Android, так и фирменного интерфейса One UI. Часть уязвимостей была выявлена внутренними специалистами Samsung, другие — независимыми энтузиастами и экспертами по кибербезопасности.

"Обновление устраняет десятки потенциально опасных уязвимостей, способных поставить под угрозу пользовательские данные", — пояснили в SamMobile.

Какие устройства получили патч

Исправление стало доступно для владельцев новейших смартфонов Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, а также для прошлогодней линейки Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Распространение обновления идёт поэтапно — сначала в Южной Корее и Европе, затем в других регионах.

Если устройство пока не получило уведомление, обновление можно установить вручную:

  1. Откройте настройки телефона.

  2. Перейдите в раздел "Обновление ПО".

  3. Нажмите "Загрузить и установить".

После перезапуска система автоматически применит изменения.

Сравнение версий прошивки

Модель смартфона Текущая версия Размер обновления Исправлено уязвимостей
Galaxy S25 Ultra S25U1.0.2.11 ~280 МБ 26
Galaxy S25+ S25P1.0.2.10 ~270 МБ 26
Galaxy S24 Ultra S24U1.1.5.8 ~250 МБ 24

Обновление не влияет на производительность и автономность, но усиливает защиту системы от внешних атак, особенно в модулях Bluetooth, Wi-Fi и Android Framework.

Почему обновление безопасности так важно

Каждый месяц производители смартфонов выпускают патчи безопасности — небольшие, но критически значимые пакеты данных, устраняющие уязвимости, которые могут использовать хакеры.

  1. Безопасность данных. Обновления предотвращают утечку паролей, фото, переписок.

  2. Стабильность работы. Исправления устраняют ошибки, вызывающие зависания и перезагрузки.

  3. Совместимость. Новые версии прошивки обеспечивают корректную работу приложений и сервисов.

  4. Продление срока службы устройства. Своевременные обновления снижают риск системных сбоев и необходимости перепрошивки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать уведомление об установке обновления.

  • Последствие: Снижение уровня защиты, риск заражения вредоносным ПО.

  • Альтернатива: Настроить автоматическое обновление и периодически проверять наличие патчей вручную.

Что будет в следующем апдейте

Следующее крупное обновление — One UI 8.5 - уже находится на стадии тестирования. Оно принесёт обновлённый дизайн панели уведомлений, расширенные функции для камеры и систему динамической оптимизации аккумулятора. По предварительным данным, релиз состоится в ноябре 2025 года.

Плюсы и минусы срочного обновления

Плюсы Минусы
Повышение безопасности данных Отсутствие новых функций
Устранение системных ошибок Возможна временная нагрузка на аккумулятор
Повышение стабильности работы Небольшой объём загрузки, требующий Wi-Fi

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, что обновление установлено?
Зайдите в настройки → "Сведения о телефоне" → "Информация о ПО". Если версия совпадает с последней сборкой, патч установлен.

Можно ли пропустить обновление?
Технически — да, но этого делать не стоит. Даже если телефон работает стабильно, неустановленные патчи оставляют систему уязвимой.

Что делать, если обновление не приходит?
Иногда прошивка распространяется волнами. Можно воспользоваться приложением Smart Switch на ПК, чтобы установить патч вручную.

Мифы и правда

  • Миф: Обновления замедляют работу смартфона.
    Правда: Большинство патчей безопасности не влияют на производительность и даже повышают стабильность.

  • Миф: Уязвимости опасны только для старых моделей.
    Правда: Эксплойты могут использоваться и против новейших устройств, особенно флагманов.

  • Миф: Если не пользоваться интернетом, можно не обновляться.
    Правда: Угроза может прийти и через Bluetooth, SMS или вредоносные приложения.

Интересные факты о безопасности Android

  1. Google ежемесячно публикует собственный Security Bulletin с перечнем уязвимостей.

  2. Некоторые патчи Samsung выходят раньше, чем в официальном Android-обновлении.

  3. Компания использует систему Knox - один из самых защищённых мобильных фреймворков в мире.

Исторический контекст

Samsung начала активно развивать собственные обновления безопасности с 2016 года после ряда громких инцидентов, включая массовые утечки данных пользователей Note-серии. С тех пор компания делает ставку на кибербезопасность: для флагманов обновления выпускаются ежемесячно, для бюджетных моделей — раз в квартал.

