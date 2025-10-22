Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:33

Galaxy замерли во времени: почему One UI 8 не спешит на ваши смартфоны

Samsung приостановила обновление One UI 8 на базе Android 16 для Galaxy S23, S22 и M55

Компания Samsung снова оказалась в центре внимания владельцев смартфонов Galaxy. Несколько моделей, включая флагманы и устройства среднего сегмента, временно лишились доступа к свежей версии фирменной оболочки One UI 8 на базе Android 16. Пользователи по всему миру начали отмечать, что загрузка обновлений внезапно стала недоступна.

Какие устройства затронуты

Изначально обновление получали владельцы Galaxy S23. Однако теперь они не могут его загрузить. Ранее похожие паузы наблюдались у моделей Galaxy S22 и Galaxy S24. Для серии S22 частично возобновлено развертывание, тогда как у Galaxy M55 задержка всё ещё сохраняется. Обновление для Galaxy Z Fold SE приостанавливалось только на короткий срок и уже снова доступно пользователям.

Возможные причины паузы

Официальных комментариев от Samsung о причинах приостановки обновлений пока нет. Эксперты отрасли предполагают, что временное прекращение развертывания связано с необходимостью устранения ошибок, выявленных на раннем этапе. Подобная практика уже имела место в 2024 году, когда компания временно приостанавливала развертывание One UI 7 для доработки системы.

Что делать пользователям

  1. Проверять наличие обновлений в настройках смартфона регулярно.

  2. Ожидать официальных уведомлений от Samsung о возобновлении развертывания.

  3. При необходимости использовать временные альтернативы, такие как стабильные бета-версии или безопасные патчи, если они доступны.

Плюсы и минусы приостановки обновлений

Плюсы Минусы
Возможность устранить критические ошибки до массового релиза Временная невозможность пользоваться новыми функциями
Повышение стабильности и безопасности системы Пользователи испытывают неудобства из-за задержки
Минимизация проблем совместимости с приложениями Отсрочка доступа к обновлениям безопасности

А что если…

Если обновление не будет восстановлено в ближайшее время, пользователи могут столкнуться с устареванием системы безопасности, снижением совместимости приложений и невозможностью использовать новые функции, предусмотренные One UI 8. В то же время приостановка обновлений даёт разработчикам время довести прошивку до стабильного состояния.

FAQ

Как проверить, доступно ли обновление для моего Galaxy?
Перейдите в "Настройки" → "Обновление ПО" и проверьте статус загрузки.

Сколько времени обычно занимает приостановка обновлений?
История показывает, что временные паузы могут длиться от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от сложности исправлений.

Что лучше — ждать официального обновления или устанавливать бета-версию?
Бета-версии могут содержать нестабильные элементы, поэтому для большинства пользователей безопаснее дождаться официального релиза.

Исторический контекст

Samsung уже не раз приостанавливала развертывание своих интерфейсов для исправления ошибок. В 2024 году обновление One UI 7 временно прекращалось для флагманов и среднебюджетных моделей с целью повышения стабильности и безопасности работы смартфонов.

Интересные факты

  1. One UI — это фирменная оболочка Samsung, которая заменяет стандартный Android-интерфейс.

  2. Galaxy S-серия традиционно получает обновления быстрее других серий.

  3. Приостановка обновлений — обычная практика для крупных производителей для контроля качества.

