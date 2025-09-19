Обновление весом в 10 гигов и кучу нервов: стоит ли спешить ставить обновление на Samsung

Компания Samsung готовит масштабное обновление фирменной оболочки One UI 8, созданной на базе Android 16. До конца 2025 года прошивка станет доступна почти для пятидесяти моделей смартфонов и планшетов бренда. Об этом сообщил портал SamMobile, опубликовавший предварительный список устройств.

Что известно о грядущем обновлении

Новый релиз станет одним из самых массовых для Samsung за последние годы. С октября пользователи начнут получать обновления, при этом график будет поэтапным: сначала прошивка появится на флагманских моделях, а затем постепенно распространится на более доступные устройства.

Отмечается, что опубликованный список нельзя считать окончательным. В него пока не включены некоторые модели, например, Galaxy Z Fold Special Edition, а также смартфоны серий Galaxy F и Galaxy M, выпускаемые преимущественно для отдельных регионов. В дальнейшем перечень может расшириться.

Подтверждённые устройства

В числе первых в очереди стоят ключевые флагманы последних лет:

Galaxy S22,

Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4,

Galaxy S21 FE.

Также обновление получат популярные планшеты:

Galaxy Tab S10 FE,

Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+,

вся линейка Tab S8 и новее.

Компания не забыла и про бюджетные решения. Владельцы смартфонов серии Galaxy A также смогут обновиться: A56 6G, A55 5G, A54 5G, A36 5G, A35 5G, A34 5G, A26 5G, A25 5G, A17 5G, A17, A16 5G, A16, A15 5G, A07, A06 5G, A06, A73 5G, A53 5G и A33 5G.

Сравнение поколений One UI

Версия Основа Android Ключевые нововведения Дата выхода One UI 6 Android 14 Улучшенная персонализация, оптимизация батареи 2023 One UI 7 Android 15 Новые виджеты, расширенные функции безопасности 2024 One UI 8 Android 16 Обновлённый интерфейс, расширение AI-функций, поддержка новых планшетов 2025

Что нового принесёт One UI 8

Хотя Samsung пока официально не раскрыла полный перечень изменений, инсайдеры указывают на несколько ключевых направлений:

улучшенная интеграция искусственного интеллекта в систему (умные подсказки, оптимизация работы приложений);

расширенные возможности мультизадачности, особенно на устройствах с гибкими экранами;

переработанный дизайн с упором на минимализм;

более гибкие настройки конфиденциальности и контроля уведомлений.

Советы шаг за шагом: как подготовить устройство

Сделайте резервную копию данных через Samsung Cloud или Google Drive. Освободите место во внутренней памяти — обновления занимают от 5 до 10 ГБ. Зарядите смартфон минимум до 60%. Проверьте стабильность Wi-Fi, чтобы избежать ошибок при установке. После обновления перезагрузите устройство и проверьте работу всех приложений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: устанавливать прошивку через мобильный интернет.

Последствие: возможные сбои и прерывания загрузки.

Альтернатива: использовать стабильное Wi-Fi-соединение.

Ошибка: игнорировать резервное копирование.

Последствие: потеря важных данных.

Альтернатива: заранее сохранять фото, контакты и файлы в облаке.

Ошибка: запускать обновление при низком заряде батареи.

Последствие: риск выключения устройства и повреждения прошивки.

Альтернатива: ставить апдейт только при достаточном уровне заряда или подключении к сети.

А что если…

А что если One UI 8 станет переходным этапом к полностью модульной системе, где пользователь сможет сам выбирать внешний вид и набор функций? Это позволит адаптировать смартфон под разные сценарии: от рабочего инструмента до игрового устройства. Такой подход может стать новым стандартом для Android-производителей.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы Долгосрочная поддержка большого числа моделей Возможные задержки в расписании обновлений Новые функции ИИ и персонализации Требуется много свободного места Поддержка даже бюджетных Galaxy A Первые релизы могут содержать баги Единый стиль интерфейса для всех устройств Не все старые приложения адаптированы к Android 16

FAQ

Когда начнётся обновление?

Первый этап стартует в октябре 2025 года, постепенно охватывая разные устройства.

Какие смартфоны получат One UI 8 первыми?

Флагманские Galaxy S22, Z Fold 4 и Z Flip 4, а также планшеты Tab S10 FE.

Можно ли установить прошивку вручную?

Да, через утилиту Samsung Smart Switch, но рекомендуется дождаться официального OTA-обновления.

Мифы и правда

Миф: One UI 8 выйдет только для флагманов.

Правда: список включает десятки моделей среднего и бюджетного сегмента.

Миф: новая прошивка сильно "тормозит" старые устройства.

Правда: оптимизация направлена на стабильность даже на бюджетных моделях.

Миф: обновление можно пропустить без последствий.

Правда: вместе с прошивкой приходят важные патчи безопасности.

Интересные факты

Первая версия One UI появилась в 2018 году и была основана на Android 9 Pie. Samsung — один из немногих брендов, кто обеспечивает до 4 лет крупных обновлений и до 5 лет патчей безопасности. Линейка Galaxy Tab теперь обновляется синхронно со смартфонами, чего раньше не было.

Исторический контекст

Ранее Samsung придерживалась стратегии: бюджетные модели получали всего одно крупное обновление Android. Однако начиная с 2020 года компания кардинально изменила подход, пообещав поддержку на протяжении минимум четырёх лет. Это стало важным конкурентным преимуществом и укрепило позиции бренда на мировом рынке. One UI 8 на базе Android 16 продолжает эту тенденцию, демонстрируя, что обновления становятся неотъемлемой частью пользовательского опыта.