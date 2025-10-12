One UI 8 "окирпичивает" смартфоны: Samsung снова наступила на старую граблю

Массовые жалобы владельцев смартфонов Samsung заполнили форумы и соцсети. После установки свежей версии фирменной оболочки One UI 8 устройства перестают загружаться, зависая на экране приветствия. Проблема началась в Южной Корее, но быстро распространилась по всему миру — включая Россию.

Пользователи описывают ситуацию как полное "окирпичивание" гаджета: после обновления телефон не включается, зависает на анимации запуска и не реагирует на попытки перезагрузки. В редких случаях удаётся принять входящий звонок, но остальные функции остаются недоступны.

"После установки обновления устройство застывает на анимации запуска, которая может продолжаться несколько часов", — сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на пользователей.

Что именно происходит после установки One UI 8

Ошибку заметили сразу после выхода прошивки в Южной Корее. Сначала считалось, что сбой связан с конкретной моделью Galaxy S24, однако позже стало ясно, что затронуты и другие устройства — Galaxy S23, Z Flip5, Z Fold5 и несколько моделей среднего класса серии A.

После установки обновления смартфон запускает систему, но процесс останавливается на этапе инициализации интерфейса. Экран замирает на логотипе или заставке "Добро пожаловать". Повторные перезагрузки не помогают. Некоторые пользователи отмечают, что устройство греется и разряжается даже в этом состоянии.

Какие функции сохраняются

Несмотря на сбой, часть системных процессов продолжает работать. Телефон способен принимать звонки и SMS, а также подключаться к сети Wi-Fi. Однако открыть меню, запустить приложение или даже включить Bluetooth невозможно. Устройства не определяются компьютером при подключении по кабелю — это делает восстановление ещё сложнее.

Некоторые владельцы сообщили, что после попыток восстановления теряется сеть оператора или перестаёт работать фирменный сервис SmartThings, управляющий умными устройствами Samsung.

Возможные причины сбоя

Пока официальных комментариев от Samsung не поступало, но пользователи и независимые специалисты уже выдвинули несколько версий:

Конфликт с файловой системой старых версий Android. В некоторых регионах обновление устанавливалось поверх Android 14 без полного форматирования разделов. Ошибка в модуле инициализации интерфейса One UI Home. При загрузке этот компонент зависает, блокируя остальные процессы. Некорректное применение шифрования. Предположительно, при переходе на новую схему безопасности система теряет доступ к пользовательским данным, что мешает завершить загрузку.

Интересно, что на форумах XDA уже появились сообщения от тестировщиков, которым удалось восстановить устройство с помощью отката на предыдущую версию прошивки. Однако сделать это можно только при наличии специального кабеля USB-to-UART и утилиты Odin.

Сравнение: версии прошивок Samsung

Версия прошивки Основные новшества Известные проблемы Статус распространения One UI 6.1 Расширенная персонализация, Galaxy AI Незначительные лаги Стабильная One UI 7 Улучшенная автономность, обновлённый Always-On Display Ошибки Bluetooth Завершена поддержка One UI 8 Новый дизайн, модуль безопасности Knox Vault 3.0 Массовый сбой загрузки Приостановлена

Samsung пока не отзывала обновление официально, но в ряде стран, включая Южную Корею, OTA-распространение временно приостановлено.

Как действовать пользователям: пошаговая инструкция

Не пытайтесь перезапускать устройство многократно. Это может усугубить сбой. Попробуйте войти в режим Recovery. Для этого нужно зажать клавиши громкости "+" и питания, пока не появится логотип Samsung. Выберите пункт Wipe cache partition. Это очистит временные файлы, не затрагивая личные данные. Если не помогло — выполните Factory reset. После этого все данные будут удалены, но система может восстановиться. При невозможности входа в Recovery-режим обратитесь в сервисный центр. У специалистов есть возможность выполнить прошивку вручную через Odin.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Обновление без резервной копии.

Последствие: Потеря данных при откате или сбросе.

Альтернатива: Всегда сохраняйте резервную копию через Samsung Cloud или Google One перед установкой обновлений.

Ошибка: Использование неофициальной прошивки для восстановления.

Последствие: Потеря гарантии и риск полного выхода устройства из строя.

Альтернатива: Ждать официального исправления от Samsung или обращаться в авторизованные сервисы.

Ошибка: Продолжение зарядки зависшего телефона.

Последствие: Перегрев аккумулятора.

Альтернатива: Подключить к зарядке только при необходимости тестирования восстановления.

А что если обновление уже установлено?

Если телефон завис на загрузке, попробуйте оставить его подключённым к ПК с установленной программой Smart Switch — иногда система самостоятельно распознаёт ошибку и предлагает восстановление.

Пользователи отмечают, что в некоторых случаях помогает принудительное выключение с последующей загрузкой в безопасном режиме. Для этого нужно удерживать кнопку питания и громкости "-" около 10 секунд.

Плюсы и минусы One UI 8

Плюсы Минусы Новый интерфейс и улучшенная анимация Критический сбой загрузки Повышенная защита данных Knox Vault 3.0 Потеря сети и лаги SmartThings Расширенная поддержка Galaxy AI Проблемы с совместимостью Оптимизация энергопотребления Отсутствие комментариев от Samsung Новые возможности кастомизации Риск "окирпичивания" устройства

FAQ

Можно ли откатить One UI 8 самостоятельно?

Да, но только через Odin и с помощью сервисных файлов. Обычным пользователям лучше не пытаться делать это без инструкций.

Будет ли выпущено исправление?

С большой вероятностью да. Samsung обычно реагирует на подобные массовые сбои в течение недели.

Какие модели подвержены риску?

Galaxy S23, S24, Z Flip5, Z Fold5 и некоторые устройства серии Galaxy A.

Мифы и правда

Миф: Ошибка вызвана вирусом.

Правда: Сбой связан с программной несовместимостью интерфейса One UI 8 и системных компонентов Android.

Миф: Можно просто дождаться перезагрузки — система "просыпается".

Правда: В большинстве случаев телефон так и остаётся зависшим.

Миф: Поможет замена SIM-карты.

Правда: Проблема не связана с оператором, а с прошивкой.

3 интересных факта

• One UI 8 — первое обновление Samsung, включающее AI-функции на уровне интерфейса.

• В бета-версии One UI 8 подобная ошибка уже наблюдалась у тестировщиков в августе 2025 года.

• На форумах Sammobile пользователи уже прозвали этот сбой "Bootloop of the Year".

Исторический контекст

Samsung не впервые сталкивается с критическими ошибками обновлений. В 2017 году похожая ситуация произошла с Galaxy Note 8, где обновление вызвало "вечный ребут". Компания тогда выпустила исправление через 5 дней.

Если история повторится, пользователям стоит ожидать обновлённую версию прошивки One UI 8.0.1 в ближайшее время.