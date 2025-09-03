Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Виктория Гусакова Опубликована сегодня в 4:45

Владельцы старых Galaxy Watch потеряют доступ к приложениям — финальный срок уже назван

Samsung объявила дату окончания работы магазина для часов на Tizen — 30 сентября 2025

В индустрии технологий редко случаются моменты, когда целая линейка популярных устройств уходит в прошлое. Но именно это сейчас происходит с умными часами Samsung на базе Tizen OS.

Компания постепенно сворачивает поддержку старых моделей. Ещё в сентябре 2024 года пользователи потеряли возможность покупать платный контент в Galaxy Store. Весной 2025 года пришёл следующий шаг — загрузка бесплатных приложений и циферблатов стала невозможной. И вот теперь Samsung обозначила финальную дату: 30 сентября 2025 года владельцы устройств на Tizen окончательно лишатся доступа к магазину контента.

Что останется пользователям

Несмотря на блокировку загрузки, часы продолжат работать в обычном режиме. Все ранее установленные приложения и циферблаты останутся доступными. Ограничение появится лишь в одном случае: если удалить программу, установить её заново уже не получится.

Поддержка прекращается для таких моделей:

  • Galaxy Gear
  • Gear 2
  • Gear Liv
  • Gear S
  • Gear S2
  • Gear S3
  • Gear Sport
  • Galaxy Watch
  • Galaxy Watch Active
  • Galaxy Watch Active 2
    Galaxy Watch 3

На что обратить внимание дальше

Поклонникам Samsung стоит заранее задуматься о замене устройства. Производитель предлагает обратить внимание на новые модели линейки Galaxy Watch8, а также на прошлогодние Watch7. Эти серии уже работают под управлением Wear OS, которую Samsung развивает совместно с Google, и они будут получать обновления и поддержку ещё долгое время.

