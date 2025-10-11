Samsung меняет правила: флагман с 10 ядрами, нейросетями и графикой от AMD

Компания Samsung готовит к релизу новое поколение флагманских смартфонов — серию Galaxy S26, презентация которой ожидается в начале 2026 года. Главной особенностью линейки станет модель Galaxy S26 Pro, которая заменит базовую версию и станет центральным устройством серии. Согласно данным портала SamMobile, смартфон получит фирменный процессор Exynos 2600, представляющий собой новое поколение мобильных чипов Samsung.

Возвращение к двойной платформе

Samsung вновь возвращается к прежней стратегии — выпуску флагманов на двух разных чипсетах. Так, Galaxy S26 Pro, как и старшая модель S26 Plus, в большинстве регионов мира будет работать на Exynos 2600, тогда как версии для США и Китая получат Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, представленный в сентябре.

Это решение стало компромиссом между желанием Samsung продвигать собственные разработки и необходимостью поддерживать высочайший уровень производительности на рынках с жесткой конкуренцией.

"Exynos 2600 станет основной платформой для большинства мировых рынков, включая Европу, Индию и Ближний Восток", — отмечает SamMobile.

Exynos 2600: ключ к лидерству

По данным инсайдеров, массовое производство Exynos 2600 началось в сентябре 2025 года. Новый чип создаётся по 3-нанометровому техпроцессу TSMC N3P и объединяет в себе передовые архитектуры для центрального, графического и нейронного вычислительных блоков.

В состав процессора входят:

10-ядерный CPU с высокопроизводительными ядрами Cortex-X5;

GPU Xclipse 960 на архитектуре AMD RDNA 4;

NPU шестого поколения, обеспечивающий ускорение вычислений искусственного интеллекта до 45 TOPS.

В тестах прототипов Exynos 2600 показал превосходство над Snapdragon 8 Elite и Apple A19 Pro, что, по оценкам экспертов, может вернуть Samsung позиции на рынке мобильных процессоров, где компания долго уступала конкурентам из Qualcomm и Apple.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: альтернатива для премиум-рынков

Американская версия Galaxy S26 Pro получит Snapdragon 8 Elite Gen 5, флагманский чип Qualcomm, также выполненный по 3-нм техпроцессу. Он обеспечивает выдающуюся энергоэффективность и графическую производительность, что особенно важно для мобильных игр и задач с ИИ.

Таким образом, Samsung создаёт гибкую архитектуру флагманов, подбирая оптимальный чип под требования конкретного рынка: энергоэффективность — в Европе и Азии, максимальная производительность — в США и Китае.

Сравнение Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5

Параметр Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Техпроцесс 3 нм (TSMC N3P) 3 нм (TSMC N3E) Архитектура CPU 10 ядер (Cortex-X5 + A725 + A520) 8 ядер (Cortex-X5 + A725 + A520) Графика Xclipse 960 (RDNA 4) Adreno 880 Нейронный блок (NPU) 45 TOPS 40 TOPS Производительность (Geekbench Multi) ~9200 ~8700 Энергоэффективность +10% Базовый уровень Поддержка ИИ-функций One UI AI Core Snapdragon AI Engine Gen 5

Из таблицы видно, что Exynos 2600 не только догоняет, но и в ряде сценариев опережает Qualcomm по производительности, при этом сохраняя энергоэффективность и улучшенное распределение тепла — традиционную проблему прошлых поколений Exynos.

Ожидаемые модели серии Galaxy S26

Линейка Samsung Galaxy S26 будет включать четыре устройства:

Galaxy S26 Pro - основной флагман на Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite;

Galaxy S26 Plus - увеличенная версия с теми же характеристиками;

Galaxy S26 Ultra - топовый флагман с системой камер 200 Мп и стилусом S Pen;

Galaxy S26 Edge - сверхтонкий смартфон весеннего выпуска, ориентированный на эстетику и дизайн.

Компания делает ставку на унификацию производительности и ИИ-возможностей во всех моделях, но Ultra и Edge получат эксклюзивные функции камеры и экранов.

Интеллектуальные функции и One UI AI

Samsung активно интегрирует искусственный интеллект в свои устройства. На Galaxy S26 Pro появится обновлённая оболочка One UI 8.0, построенная на базе Android 16.

Она будет включать:

AI Assistant 2.0 - персональный помощник, который анализирует контекст и поведение пользователя;

режим интеллектуального фотоисправления с генеративным редактированием;

автоматическую адаптацию производительности в зависимости от сценариев использования;

перевод видео в реальном времени с помощью встроенного NPU.

Все эти функции будут работать напрямую на устройстве, без обращения к облаку, что повысит скорость и безопасность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Считать Exynos уступающим Snapdragon.

Последствие: Недооценка технических возможностей Galaxy S26 Pro.

Альтернатива: Оценивать устройства по реальной производительности и тестам.

Ошибка: Ждать одинаковой автономности у всех версий.

Последствие: Разочарование пользователей из-за различий в чипах.

Альтернатива: Учитывать особенности оптимизации региональных моделей.

Ошибка: Игнорировать значение нейропроцессора.

Последствие: Потеря преимуществ ИИ-функций.

Альтернатива: Использовать AI-возможности One UI по максимуму.

А что если… Exynos 2600 станет стандартом?

Если тесты подтвердят лидерство Exynos 2600, Samsung может вернуться к единой архитектуре уже в поколении Galaxy S27. Это укрепит её позиции как производителя полного цикла — от процессора до дисплея, аккумулятора и программного обеспечения.

При этом компания сможет предложить пользователям полностью локализованный стек технологий, независимый от американских поставщиков.

Плюсы и минусы новой стратегии

Плюсы Минусы Укрепление независимости Samsung Возможные различия в производительности между рынками Рост производительности Exynos Более высокая себестоимость Гибкость при выпуске моделей Разделение экосистемы Улучшенная интеграция ИИ Необходимость оптимизации для двух платформ

Исторический контекст

2020 год - Samsung прекращает выпуск Exynos для США. 2023 год - возвращение Exynos в линейку Galaxy S24. 2025 год - начало массового производства Exynos 2600. 2026 год - дебют серии Galaxy S26 с фокусом на ИИ и энергоэффективности.

Три факта о Galaxy S26 Pro