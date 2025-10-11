Samsung меняет правила: флагман с 10 ядрами, нейросетями и графикой от AMD
Компания Samsung готовит к релизу новое поколение флагманских смартфонов — серию Galaxy S26, презентация которой ожидается в начале 2026 года. Главной особенностью линейки станет модель Galaxy S26 Pro, которая заменит базовую версию и станет центральным устройством серии. Согласно данным портала SamMobile, смартфон получит фирменный процессор Exynos 2600, представляющий собой новое поколение мобильных чипов Samsung.
Возвращение к двойной платформе
Samsung вновь возвращается к прежней стратегии — выпуску флагманов на двух разных чипсетах. Так, Galaxy S26 Pro, как и старшая модель S26 Plus, в большинстве регионов мира будет работать на Exynos 2600, тогда как версии для США и Китая получат Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, представленный в сентябре.
Это решение стало компромиссом между желанием Samsung продвигать собственные разработки и необходимостью поддерживать высочайший уровень производительности на рынках с жесткой конкуренцией.
"Exynos 2600 станет основной платформой для большинства мировых рынков, включая Европу, Индию и Ближний Восток", — отмечает SamMobile.
Exynos 2600: ключ к лидерству
По данным инсайдеров, массовое производство Exynos 2600 началось в сентябре 2025 года. Новый чип создаётся по 3-нанометровому техпроцессу TSMC N3P и объединяет в себе передовые архитектуры для центрального, графического и нейронного вычислительных блоков.
В состав процессора входят:
10-ядерный CPU с высокопроизводительными ядрами Cortex-X5;
GPU Xclipse 960 на архитектуре AMD RDNA 4;
NPU шестого поколения, обеспечивающий ускорение вычислений искусственного интеллекта до 45 TOPS.
В тестах прототипов Exynos 2600 показал превосходство над Snapdragon 8 Elite и Apple A19 Pro, что, по оценкам экспертов, может вернуть Samsung позиции на рынке мобильных процессоров, где компания долго уступала конкурентам из Qualcomm и Apple.
Snapdragon 8 Elite Gen 5: альтернатива для премиум-рынков
Американская версия Galaxy S26 Pro получит Snapdragon 8 Elite Gen 5, флагманский чип Qualcomm, также выполненный по 3-нм техпроцессу. Он обеспечивает выдающуюся энергоэффективность и графическую производительность, что особенно важно для мобильных игр и задач с ИИ.
Таким образом, Samsung создаёт гибкую архитектуру флагманов, подбирая оптимальный чип под требования конкретного рынка: энергоэффективность — в Европе и Азии, максимальная производительность — в США и Китае.
Сравнение Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Параметр
|Exynos 2600
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Техпроцесс
|3 нм (TSMC N3P)
|3 нм (TSMC N3E)
|Архитектура CPU
|10 ядер (Cortex-X5 + A725 + A520)
|8 ядер (Cortex-X5 + A725 + A520)
|Графика
|Xclipse 960 (RDNA 4)
|Adreno 880
|Нейронный блок (NPU)
|45 TOPS
|40 TOPS
|Производительность (Geekbench Multi)
|~9200
|~8700
|Энергоэффективность
|+10%
|Базовый уровень
|Поддержка ИИ-функций
|One UI AI Core
|Snapdragon AI Engine Gen 5
Из таблицы видно, что Exynos 2600 не только догоняет, но и в ряде сценариев опережает Qualcomm по производительности, при этом сохраняя энергоэффективность и улучшенное распределение тепла — традиционную проблему прошлых поколений Exynos.
Ожидаемые модели серии Galaxy S26
Линейка Samsung Galaxy S26 будет включать четыре устройства:
Galaxy S26 Pro - основной флагман на Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite;
Galaxy S26 Plus - увеличенная версия с теми же характеристиками;
Galaxy S26 Ultra - топовый флагман с системой камер 200 Мп и стилусом S Pen;
Galaxy S26 Edge - сверхтонкий смартфон весеннего выпуска, ориентированный на эстетику и дизайн.
Компания делает ставку на унификацию производительности и ИИ-возможностей во всех моделях, но Ultra и Edge получат эксклюзивные функции камеры и экранов.
Интеллектуальные функции и One UI AI
Samsung активно интегрирует искусственный интеллект в свои устройства. На Galaxy S26 Pro появится обновлённая оболочка One UI 8.0, построенная на базе Android 16.
Она будет включать:
AI Assistant 2.0 - персональный помощник, который анализирует контекст и поведение пользователя;
режим интеллектуального фотоисправления с генеративным редактированием;
автоматическую адаптацию производительности в зависимости от сценариев использования;
перевод видео в реальном времени с помощью встроенного NPU.
Все эти функции будут работать напрямую на устройстве, без обращения к облаку, что повысит скорость и безопасность.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: Считать Exynos уступающим Snapdragon.
Последствие: Недооценка технических возможностей Galaxy S26 Pro.
Альтернатива: Оценивать устройства по реальной производительности и тестам.
Ошибка: Ждать одинаковой автономности у всех версий.
Последствие: Разочарование пользователей из-за различий в чипах.
Альтернатива: Учитывать особенности оптимизации региональных моделей.
Ошибка: Игнорировать значение нейропроцессора.
Последствие: Потеря преимуществ ИИ-функций.
Альтернатива: Использовать AI-возможности One UI по максимуму.
А что если… Exynos 2600 станет стандартом?
Если тесты подтвердят лидерство Exynos 2600, Samsung может вернуться к единой архитектуре уже в поколении Galaxy S27. Это укрепит её позиции как производителя полного цикла — от процессора до дисплея, аккумулятора и программного обеспечения.
При этом компания сможет предложить пользователям полностью локализованный стек технологий, независимый от американских поставщиков.
Плюсы и минусы новой стратегии
|Плюсы
|Минусы
|Укрепление независимости Samsung
|Возможные различия в производительности между рынками
|Рост производительности Exynos
|Более высокая себестоимость
|Гибкость при выпуске моделей
|Разделение экосистемы
|Улучшенная интеграция ИИ
|Необходимость оптимизации для двух платформ
Исторический контекст
2020 год - Samsung прекращает выпуск Exynos для США.
2023 год - возвращение Exynos в линейку Galaxy S24.
2025 год - начало массового производства Exynos 2600.
2026 год - дебют серии Galaxy S26 с фокусом на ИИ и энергоэффективности.
Три факта о Galaxy S26 Pro
Модель заменит базовую версию и станет центральным флагманом линейки.
Основной чип — Exynos 2600, созданный по 3-нм техпроцессу и превосходящий конкурентов.
Впервые за несколько лет Samsung снова разделит рынки между Exynos и Snapdragon.
