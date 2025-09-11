Забудьте про iPhone 17: на рынке есть более долговечный смартфон, который победит Apple

Когда речь идет о выборе флагманского смартфона, пользователи часто оказываются перед сложным выбором между лучшими предложениями от двух крупнейших брендов — Samsung и Apple. В то время как iPhone 17 привлекает внимание благодаря своему новому дизайну и улучшенной производительности, Samsung Galaxy S25 Ultra явно выходит на новый уровень и предоставляет целый ряд преимуществ, которые делают его более привлекательным выбором для тех, кто ищет лучший Android-смартфон.

Передовой процессор Snapdragon 8 Elite

Samsung Galaxy S25 Ultra оснащен процессором Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает отличную производительность для любых задач — от игр до многозадачности и обработки данных. Этот чипсет является одним из самых мощных на рынке, обеспечивая стабильную работу и эффективное использование энергии. В отличие от iPhone 17, который использует чип A17 Bionic, Snapdragon 8 Elite в S25 Ultra позволяет устройству справляться с ресурсоемкими приложениями и задачами с легкостью, обеспечивая превосходную производительность в повседневных задачах.

6.9-дюймовый AMOLED экран с встроенным стилусом

Galaxy S25 Ultra предлагает один из лучших экранов на рынке — 6.9-дюймовый AMOLED дисплей с исключительными цветами, контрастом и четкостью. Этот экран идеально подходит для просмотра видео, игр и работы с мультимедийным контентом. В отличие от iPhone 17, который также предлагает отличный экран, Galaxy S25 Ultra имеет встроенный стилус, что позволяет пользователю работать с устройством на новом уровне, делая заметки, рисуя или редактируя фотографии прямо на экране.

Улучшенная камера с 48 МП ультрашироким объективом

Когда дело доходит до камер, Galaxy S25 Ultra также выходит на первое место. С 48-мегапиксельным ультрашироким объективом и улучшенной системой камеры, S25 Ultra позволяет создавать фотографии с более широким углом обзора и лучшими деталями. В то время как камера iPhone 17 тоже превосходна, технологии камеры Galaxy S25 Ultra позволяют снимать более качественные фото и видео при любых условиях освещения, а также обеспечивают меньшую задержку затвора, что делает его идеальным выбором для тех, кто часто фотографирует.

Производительность и долговечность

Кроме того, Samsung Galaxy S25 Ultra обладает более тонким и округлым дизайном по сравнению с предыдущими моделями, что делает его удобным в использовании, не жертвуя прочностью. Корпус устройства выполнен из прочного стекла Gorilla Armor 2 и алюминия, что обеспечивает высокий уровень защиты от царапин и падений. iPhone 17 также прочен, но конструкция Galaxy S25 Ultra дает дополнительную уверенность в долговечности устройства.

AI и обновления программного обеспечения

Samsung активно использует искусственный интеллект для улучшения пользовательского опыта. В S25 Ultra внедрены последние разработки Galaxy AI и Gemini, что значительно улучшает работу с устройством. Эти функции обеспечивают более быструю и интеллектуальную работу смартфона, предсказывая действия пользователя и предлагая оптимальные решения. Более того, Galaxy S25 Ultra гарантирует семь лет обновлений операционной системы и безопасности, что дает пользователю уверенность в будущем своем устройстве, в то время как iPhone 17 поддерживает обновления, но на более короткий срок.

Мощная батарея и оптимизация

Несмотря на то что обе модели имеют отличные батареи, Samsung Galaxy S25 Ultra выделяется благодаря более длительному времени работы на одном заряде благодаря оптимизации энергии, которая используется процессором Snapdragon 8 Elite и энергоэффективными экранами. Для тех, кто использует смартфон интенсивно, этот параметр становится решающим.