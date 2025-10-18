Самый тонкий — но не самый нужный: Samsung тихо хоронит Galaxy Edge

Компания Samsung отказалась от продолжения недавно запущенной линейки ультратонких смартфонов. По данным издания NewsPim, корпорация не будет выпускать Galaxy S26 Edge - проект признан коммерчески неудачным.

Galaxy S25 Edge, дебютировавший весной 2025 года, должен был стать символом нового этапа развития дизайна Samsung. Модель получила толщину всего 5,8 мм, что сделало её самым тонким смартфоном бренда за всю историю. Однако, несмотря на эффектный внешний вид, устройство не оправдало ожиданий компании.

"Samsung не планирует выпуск продолжения модели из-за низкого спроса на Galaxy S25 Edge", — сообщил анонимный представитель корпорации изданию NewsPim.

Почему Samsung отказалась от Galaxy Edge

Главная причина — слабые продажи. Аналитики отмечают, что покупатели отнеслись к новинке настороженно: тонкий корпус, хоть и выглядел премиально, вызывал сомнения в прочности и автономности устройства. При цене в 1100 долларов (около 87 тысяч рублей) многие предпочли более мощные и универсальные модели серии Ultra.

Кроме того, компания столкнулась с технологическими ограничениями - уменьшение толщины корпуса снизило объем аккумулятора и усложнило систему охлаждения, что повлияло на стабильность производительности.

Что известно о будущей линейке

Вместо продолжения Edge в 2026 году выйдут три привычные модели: Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Таким образом, Samsung возвращается к классической структуре серии, где каждая версия ориентирована на свой сегмент аудитории.

Модель Экран Процессор Камера Аккумулятор Особенности Galaxy S26 6,3" AMOLED 120 Гц Snapdragon 8 Gen 4 200 Мп 4700 мА·ч Базовый флагман Galaxy S26+ 6,7" AMOLED 120 Гц Snapdragon 8 Gen 4 200+12 Мп 5000 мА·ч Оптимальный баланс Galaxy S26 Ultra 6,9" AMOLED 144 Гц Snapdragon 8 Gen 4 Ultra 200+50+12+10 Мп 5200 мА·ч Камера премиум-класса, поддержка S Pen

Решение убрать Edge, по словам экспертов, связано также с желанием упростить линейку и сконцентрироваться на трёх ключевых направлениях — производительности, автономности и фотокачестве.

Особенности Galaxy S25 Edge

Несмотря на коммерческий провал, устройство по-своему стало экспериментом. Смартфон оснастили 6,7-дюймовым LTPO AMOLED 2X-дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 8 Elite, а также двойной камерой на 200 и 12 мегапикселей.

Аккумулятор ёмкостью 3900 мА·ч обеспечивал до 14 часов активной работы, однако пользователи часто жаловались на перегрев при съёмке и длительном использовании.

Советы: как выбрать флагман Samsung в 2025–2026 годах

Оцените формат. Edge больше не существует, поэтому стоит выбирать между компактным S26 и универсальным S26+. Смотрите на автономность. Ultra-версия традиционно получает батарею повышенной ёмкости и быструю зарядку 65 Вт. Для фото и видео - лучший выбор S26 Ultra: камера с четырьмя сенсорами и поддержкой съёмки в 8K. Для повседневных задач достаточно базового S26 — производительность почти не уступает старшим моделям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выбирать смартфон только по толщине корпуса.

• Последствие: снижение автономности и хрупкость конструкции.

• Альтернатива: Galaxy S26+ с оптимальным балансом веса, мощности и времени работы.

• Ошибка: гнаться за "эксклюзивом".

• Последствие: риск получить модель без поддержки обновлений или сервисов.

• Альтернатива: флагман основной линейки, который получит апдейты до 2030 года.

А что если Edge вернётся?

Индустриальные аналитики не исключают, что Samsung может возродить Edge в виде премиальной экспериментальной серии — например, с гибкими дисплеями или прозрачным корпусом. Компания известна тем, что возвращает забытые идеи в новом исполнении: так, после нескольких лет перерыва возродилась линейка Fold, а дизайн S25 напомнил первые модели Galaxy S6 Edge.

Плюсы и минусы Galaxy S25 Edge

Плюсы Минусы Ультратонкий дизайн — всего 5,8 мм Низкая ёмкость батареи Лёгкий алюминиевый корпус Перегрев под нагрузкой Флагманский дисплей AMOLED 2X Ограниченная камера Быстрая зарядка и плавный интерфейс Высокая цена при слабой автономности

FAQ

Почему Samsung закрыла линейку Edge?

Из-за низких продаж и сомнений пользователей в надёжности конструкции.

Можно ли ожидать Galaxy S26 Edge в будущем?

Нет, в 2026 году компания сосредоточится на трёх моделях без приставки Edge.

Сколько стоит Galaxy S25 Edge сейчас?

На вторичном рынке устройство продаётся примерно за 65-70 тысяч рублей.

Мифы и правда

Миф: тонкий смартфон всегда удобнее.

Правда: при активном использовании тонкие корпуса быстрее нагреваются и менее устойчивы к падениям.

Миф: отказ от Edge связан с технической неудачей.

Правда: устройство работало стабильно, но не заинтересовало массового покупателя.

Миф: серия Edge была временным маркетинговым ходом.

Правда: Samsung рассматривала её как отдельную линейку, но быстро пересмотрела стратегию.

Исторический контекст

Впервые слово Edge появилось в названии Samsung ещё в 2014 году — тогда Galaxy Note Edge стал первым смартфоном с изогнутым экраном. Позже концепция прижилась в серии S6 и превратилась в дизайнерскую визитную карточку бренда. Возрождение Edge в 2025-м оказалось коротким — спустя год Samsung вновь сосредоточилась на практичности и флагманской стабильности.