На дверце холодильника теперь скидки и акции: Samsung сделала апдейт, о котором жалеют все
Премиальная бытовая техника обычно ассоциируется с максимальным комфортом и удобством, однако новое обновление Samsung вызвало волну возмущения среди владельцев её "умных" холодильников. Причина — встроенная реклама, появившаяся на сенсорных дисплеях после последнего апдейта.
Что произошло
Как сообщает SamMobile, пользователи Reddit начали жаловаться на то, что на экране Cover Screen в темах Weather, Color и Daily Board теперь отображаются рекламные баннеры. Полностью убрать их невозможно: объявления исчезают лишь при выборе альтернативных тем оформления — например, Art или Gallery.
Таким образом, владельцы дорогостоящей техники вынуждены либо мириться с рекламой, либо менять привычный интерфейс устройства.
Почему это вызвало недовольство
Особую реакцию пользователей вызвал ценовой сегмент устройств. Речь идёт о холодильниках премиум-класса стоимостью от $5000 (около 415 тысяч рублей). Владельцы подчеркивают, что при покупке им никто не говорил о возможности появления встроенной рекламы. Это ставит под сомнение прозрачность политики производителя и может снизить доверие к бренду.
На данный момент Samsung не комментировала ситуацию и не уточняла, какие модели и рынки будут затронуты обновлением.
Сравнение: реклама в бытовой технике
|Устройство
|Где показывается реклама
|Реакция пользователей
|Смартфоны (бюджетные модели)
|В интерфейсе приложений
|Считается допустимым из-за низкой цены
|Смарт-ТВ
|В меню и приложениях
|Умеренное недовольство, воспринимается как часть экосистемы
|Холодильники премиум-класса
|На сенсорном дисплее
|Резкая критика, так как устройства стоят очень дорого
Советы шаг за шагом: как минимизировать рекламу на холодильниках
-
Перейдите в настройки дисплея.
-
Выберите тему Art или Gallery вместо Weather, Color или Daily Board.
-
Следите за новыми обновлениями — возможны изменения в политике Samsung.
-
Используйте функции дисплея по минимуму, если реклама мешает.
-
Обратитесь в сервисный центр или оставьте отзыв на официальных ресурсах компании.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ожидать, что реклама исчезнет после перезагрузки.
-
Последствие: баннеры остаются.
-
Альтернатива: сменить тему оформления на Art или Gallery.
-
Ошибка: игнорировать проблему и не сообщать производителю.
-
Последствие: компания не получит обратной связи.
-
Альтернатива: оставлять отзывы и участвовать в пользовательских обсуждениях.
-
Ошибка: считать, что реклама — технический сбой.
-
Последствие: ложные ожидания.
-
Альтернатива: воспринимать её как часть обновления и искать обходные решения.
А что если реклама закрепится навсегда?
Пользователи опасаются, что практика может распространиться и на другие устройства Samsung — от телевизоров до стиральных машин. В условиях высокой конкуренции на рынке бытовой техники такая политика рискует подорвать доверие к бренду и подтолкнуть покупателей к конкурентам, которые не внедряют подобные методы.
Плюсы и минусы обновления
|Плюсы
|Минусы
|Новые темы оформления и функции
|Появление встроенной рекламы
|Возможность переключаться на альтернативные темы
|Нельзя полностью отключить объявления
|Поддержка экосистемы Samsung
|Недовольство покупателей дорогих моделей
|Актуализация ПО
|Нет прозрачной информации о нововведении
FAQ
Можно ли полностью убрать рекламу?
Нет, пока единственный способ — выбрать темы Art или Gallery.
Какие модели затронуты?
Официального списка нет. Пока известно только о холодильниках премиального сегмента.
Почему реклама вызывает такой негатив?
Потому что речь идёт о дорогой технике, от которой пользователи ожидают максимального комфорта без скрытых условий.
Мифы и правда
-
Миф: реклама появилась случайно из-за ошибки.
Правда: она встроена в определённые темы оформления.
-
Миф: баннеры можно отключить через настройки.
Правда: полностью убрать рекламу нельзя, лишь сменить тему.
-
Миф: проблема касается только бюджетных устройств.
Правда: речь идёт о холодильниках стоимостью $5000 и выше.
Три интересных факта
-
Samsung уже сталкивалась с критикой из-за рекламы в интерфейсе своих смартфонов.
-
Многие производители Smart TV внедряют рекламу, компенсируя стоимость устройств.
-
Это первый случай, когда встроенные баннеры массово появились в премиальных холодильниках.
Исторический контекст
-
2010-е годы: реклама встраивается в интерфейсы бюджетных смартфонов.
-
2015 год: первые жалобы на баннеры в Smart TV Samsung.
-
2020-е годы: реклама становится частью экосистемы бытовой электроники.
-
2024 год: встроенные баннеры добрались до премиальных холодильников.
