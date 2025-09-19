На дверце холодильника теперь скидки и акции: Samsung сделала апдейт, о котором жалеют все

Премиальная бытовая техника обычно ассоциируется с максимальным комфортом и удобством, однако новое обновление Samsung вызвало волну возмущения среди владельцев её "умных" холодильников. Причина — встроенная реклама, появившаяся на сенсорных дисплеях после последнего апдейта.

Что произошло

Как сообщает SamMobile, пользователи Reddit начали жаловаться на то, что на экране Cover Screen в темах Weather, Color и Daily Board теперь отображаются рекламные баннеры. Полностью убрать их невозможно: объявления исчезают лишь при выборе альтернативных тем оформления — например, Art или Gallery.

Таким образом, владельцы дорогостоящей техники вынуждены либо мириться с рекламой, либо менять привычный интерфейс устройства.

Почему это вызвало недовольство

Особую реакцию пользователей вызвал ценовой сегмент устройств. Речь идёт о холодильниках премиум-класса стоимостью от $5000 (около 415 тысяч рублей). Владельцы подчеркивают, что при покупке им никто не говорил о возможности появления встроенной рекламы. Это ставит под сомнение прозрачность политики производителя и может снизить доверие к бренду.

На данный момент Samsung не комментировала ситуацию и не уточняла, какие модели и рынки будут затронуты обновлением.

Сравнение: реклама в бытовой технике

Устройство Где показывается реклама Реакция пользователей Смартфоны (бюджетные модели) В интерфейсе приложений Считается допустимым из-за низкой цены Смарт-ТВ В меню и приложениях Умеренное недовольство, воспринимается как часть экосистемы Холодильники премиум-класса На сенсорном дисплее Резкая критика, так как устройства стоят очень дорого

Советы шаг за шагом: как минимизировать рекламу на холодильниках

Перейдите в настройки дисплея. Выберите тему Art или Gallery вместо Weather, Color или Daily Board. Следите за новыми обновлениями — возможны изменения в политике Samsung. Используйте функции дисплея по минимуму, если реклама мешает. Обратитесь в сервисный центр или оставьте отзыв на официальных ресурсах компании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидать, что реклама исчезнет после перезагрузки.

Последствие: баннеры остаются.

Альтернатива: сменить тему оформления на Art или Gallery.

Ошибка: игнорировать проблему и не сообщать производителю.

Последствие: компания не получит обратной связи.

Альтернатива: оставлять отзывы и участвовать в пользовательских обсуждениях.

Ошибка: считать, что реклама — технический сбой.

Последствие: ложные ожидания.

Альтернатива: воспринимать её как часть обновления и искать обходные решения.

А что если реклама закрепится навсегда?

Пользователи опасаются, что практика может распространиться и на другие устройства Samsung — от телевизоров до стиральных машин. В условиях высокой конкуренции на рынке бытовой техники такая политика рискует подорвать доверие к бренду и подтолкнуть покупателей к конкурентам, которые не внедряют подобные методы.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы Новые темы оформления и функции Появление встроенной рекламы Возможность переключаться на альтернативные темы Нельзя полностью отключить объявления Поддержка экосистемы Samsung Недовольство покупателей дорогих моделей Актуализация ПО Нет прозрачной информации о нововведении

FAQ

Можно ли полностью убрать рекламу?

Нет, пока единственный способ — выбрать темы Art или Gallery.

Какие модели затронуты?

Официального списка нет. Пока известно только о холодильниках премиального сегмента.

Почему реклама вызывает такой негатив?

Потому что речь идёт о дорогой технике, от которой пользователи ожидают максимального комфорта без скрытых условий.

Мифы и правда

Миф: реклама появилась случайно из-за ошибки.

Правда: она встроена в определённые темы оформления.

Миф: баннеры можно отключить через настройки.

Правда: полностью убрать рекламу нельзя, лишь сменить тему.

Миф: проблема касается только бюджетных устройств.

Правда: речь идёт о холодильниках стоимостью $5000 и выше.

Три интересных факта

Samsung уже сталкивалась с критикой из-за рекламы в интерфейсе своих смартфонов. Многие производители Smart TV внедряют рекламу, компенсируя стоимость устройств. Это первый случай, когда встроенные баннеры массово появились в премиальных холодильниках.

Исторический контекст