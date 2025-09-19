Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Холодильник
Холодильник
© freepik.com by fabrikasimf is licensed under public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:11

На дверце холодильника теперь скидки и акции: Samsung сделала апдейт, о котором жалеют все

На премиальных холодильниках Samsung появились рекламные баннеры

Премиальная бытовая техника обычно ассоциируется с максимальным комфортом и удобством, однако новое обновление Samsung вызвало волну возмущения среди владельцев её "умных" холодильников. Причина — встроенная реклама, появившаяся на сенсорных дисплеях после последнего апдейта.

Что произошло

Как сообщает SamMobile, пользователи Reddit начали жаловаться на то, что на экране Cover Screen в темах Weather, Color и Daily Board теперь отображаются рекламные баннеры. Полностью убрать их невозможно: объявления исчезают лишь при выборе альтернативных тем оформления — например, Art или Gallery.

Таким образом, владельцы дорогостоящей техники вынуждены либо мириться с рекламой, либо менять привычный интерфейс устройства.

Почему это вызвало недовольство

Особую реакцию пользователей вызвал ценовой сегмент устройств. Речь идёт о холодильниках премиум-класса стоимостью от $5000 (около 415 тысяч рублей). Владельцы подчеркивают, что при покупке им никто не говорил о возможности появления встроенной рекламы. Это ставит под сомнение прозрачность политики производителя и может снизить доверие к бренду.

На данный момент Samsung не комментировала ситуацию и не уточняла, какие модели и рынки будут затронуты обновлением.

Сравнение: реклама в бытовой технике

Устройство Где показывается реклама Реакция пользователей
Смартфоны (бюджетные модели) В интерфейсе приложений Считается допустимым из-за низкой цены
Смарт-ТВ В меню и приложениях Умеренное недовольство, воспринимается как часть экосистемы
Холодильники премиум-класса На сенсорном дисплее Резкая критика, так как устройства стоят очень дорого

Советы шаг за шагом: как минимизировать рекламу на холодильниках

  1. Перейдите в настройки дисплея.

  2. Выберите тему Art или Gallery вместо Weather, Color или Daily Board.

  3. Следите за новыми обновлениями — возможны изменения в политике Samsung.

  4. Используйте функции дисплея по минимуму, если реклама мешает.

  5. Обратитесь в сервисный центр или оставьте отзыв на официальных ресурсах компании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать, что реклама исчезнет после перезагрузки.

  • Последствие: баннеры остаются.

  • Альтернатива: сменить тему оформления на Art или Gallery.

  • Ошибка: игнорировать проблему и не сообщать производителю.

  • Последствие: компания не получит обратной связи.

  • Альтернатива: оставлять отзывы и участвовать в пользовательских обсуждениях.

  • Ошибка: считать, что реклама — технический сбой.

  • Последствие: ложные ожидания.

  • Альтернатива: воспринимать её как часть обновления и искать обходные решения.

А что если реклама закрепится навсегда?

Пользователи опасаются, что практика может распространиться и на другие устройства Samsung — от телевизоров до стиральных машин. В условиях высокой конкуренции на рынке бытовой техники такая политика рискует подорвать доверие к бренду и подтолкнуть покупателей к конкурентам, которые не внедряют подобные методы.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы
Новые темы оформления и функции Появление встроенной рекламы
Возможность переключаться на альтернативные темы Нельзя полностью отключить объявления
Поддержка экосистемы Samsung Недовольство покупателей дорогих моделей
Актуализация ПО Нет прозрачной информации о нововведении

FAQ

Можно ли полностью убрать рекламу?
Нет, пока единственный способ — выбрать темы Art или Gallery.

Какие модели затронуты?
Официального списка нет. Пока известно только о холодильниках премиального сегмента.

Почему реклама вызывает такой негатив?
Потому что речь идёт о дорогой технике, от которой пользователи ожидают максимального комфорта без скрытых условий.

Мифы и правда

  • Миф: реклама появилась случайно из-за ошибки.
    Правда: она встроена в определённые темы оформления.

  • Миф: баннеры можно отключить через настройки.
    Правда: полностью убрать рекламу нельзя, лишь сменить тему.

  • Миф: проблема касается только бюджетных устройств.
    Правда: речь идёт о холодильниках стоимостью $5000 и выше.

Три интересных факта

  1. Samsung уже сталкивалась с критикой из-за рекламы в интерфейсе своих смартфонов.

  2. Многие производители Smart TV внедряют рекламу, компенсируя стоимость устройств.

  3. Это первый случай, когда встроенные баннеры массово появились в премиальных холодильниках.

Исторический контекст

  • 2010-е годы: реклама встраивается в интерфейсы бюджетных смартфонов.

  • 2015 год: первые жалобы на баннеры в Smart TV Samsung.

  • 2020-е годы: реклама становится частью экосистемы бытовой электроники.

  • 2024 год: встроенные баннеры добрались до премиальных холодильников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Skate вернулась спустя 15 лет — новая часть вышла в раннем доступе сегодня в 8:18

Skate вернулся, но не тот: почему фанаты радуются и злятся одновременно

Спустя 15 лет серия Skate вернулась с новой частью — skate. Почему игра вызвала такой ажиотаж и почему отзывы оказались неоднозначными?

Читать полностью » В СПЧ раскритиковали идею сегодня в 4:16

Минус нервы, плюс книги? Как отключение интернета может поменять Россию

Депутат предложил отключать интернет ради здоровья граждан. В Совете по правам человека ответили, что запреты не решат проблему, а ограничивать время онлайн нужно иначе.

Читать полностью » Nokia представила защищённый смартфон Mission-Safe Phone для военных и корпораций сегодня в 2:27

Для тех, кто в поле, а не в соцсетях: Nokia представила свой первый тактический смартфон

Nokia представила Mission-Safe Phone — защищённый смартфон нового поколения с военным стандартом защиты и современными характеристиками.

Читать полностью » Sony делает ставку на производительность: PS6 получит до 40 ГБ памяти сегодня в 2:27

Грядёт 8K-гейминг: всё, что известно о зверской начинке PS6

Первые утечки о PlayStation 6 обещают прирост мощности до восьми раз. Что известно о характеристиках, совместимости и сроках выхода?

Читать полностью » Borderlands 4 получила 84 балла на Metacritic — лучший геймплей в серии сегодня в 1:12

Пушки стали злее, мир — шире, герои — площе: за что хвалят и ругают Borderlands 4

Borderlands 4 уже называют лучшей частью серии благодаря открытому миру и новым механикам. Но есть ли у игры слабые стороны?

Читать полностью » Базовая версия iPhone 17 с 256 ГБ стала хитом продаж в Китае сегодня в 0:17

iPhone 17 рвёт кассу в Китае: почему базовая версия зашла лучше Pro

Новый iPhone 17 в Китае за первый час предзаказов обошёл рекорд iPhone 16. Почему базовая модель стала хитом и чем она так привлекла покупателей?

Читать полностью » Apple добавила в кейс AirPods Pro 3 чип U2 — теперь найти наушники проще вчера в 23:28

AirPods научились искать себя сами и следить за вами: встречайте поколение Pro 3

Новые AirPods Pro 3 удивили не только датчиком пульса и лучшим шумоподавлением, но и скрытой функцией, о которой Apple почти не рассказала.

Читать полностью » Исходный код и логи китайского файрвола оказались в сети — данные Geedge и MESA вчера в 22:28

Секреты цензуры на 500 гигабайт: как сломали "Великую китайскую стену" онлайн

В сеть попали сотни гигабайт данных о работе «Великого китайского файрвола». Что скрывают эти документы и чем грозит крупнейшая утечка?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Профессор Инна Трунина: ожирение в 10 раз повышает риск гипертонии у подростков
Авто и мото

Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию выросли в 1,5 раза за восемь месяцев — данные таможни
Дом

Пользователи отмечают преимущества умных чайников с регулировкой температуры и таймером
Еда

Традиционный рецепт гусарского салата включает говядину и сыр
Садоводство

Садоводы: оптимальный сигнал сбора грецких орехов — трещина зелёной оболочки
Туризм

Врачи объяснили, как подготовить ребёнка к смене часового пояса в путешествии
Культура и шоу-бизнес

Ваня Дмитриенко заработает более 56 млн рублей на концертах в Москве — "Звездач"
Наука

Учёные из Калифорнии зафиксировали системное потребление этанола шимпанзе через естественно ферментированные плоды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet