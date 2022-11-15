Политолог Самонкин призвал Минздрав разобраться с визитом Беглова на МРТ в больницу №40

Юрий Самонкин, президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив", раскритиковал губернатора Александра Беглова за то, что он 11 ноября обратился в больницу № 40 Курортного района с целью сделать МРТ, в связи с чем очередь на данное обследование сдвинулась на целый месяц вперед. По мнению политолога, со стороны чиновника это явное проявление неуважения к гражданам.
"Это абсолютно абсурдная ситуация со стороны данного чиновника, вне всяких рамок. Получается, что график работы петербуржского здравоохранения в данной государственной поликлинике по сути дела сбивается, потому что губернатору или какому-то чиновнику захотелось проверить свое здоровье", — отметил эксперт.
Политолог обратил внимание на тот факт, что подобного рода действия не позволял себе даже первый президент России Борис Ельцин. По его мнению, градоначальник нанес себе репутационный вред и повысил "уровень недоверия общества" Северной столицы к власти. Самонкин считает, что Минздрав РФ и федеральные чиновники должны обратить внимание на такие действия главы Петербурга.
"Данным инцидентом должны заинтересоваться следственные и правоохранительные органы, дать правовую оценку деятельности губернатора", — резюмировал Юрий Самонкин.
СМИ написали, что из-за визита Беглова руководству больницы №40 пришлось "сдвинуть" всю запись на МРТ на месяц вперед и закрыть больницу, чтобы навести порядок перед прибытием высокопоставленного чиновника.
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