Бразильский самолёт ATR-72 упал в районе Сан-Паулу

По данным издания G1, в Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет вместительностью до 74 человек.
По данным СМИ, на самолёте находилось 58 человек и 4 члена экипажа судна.
По словам очевидцев, во время полёта, начал кружить вокруг своей оси и резко полетел вниз. Во время падения, авиалайнер врезался в несколько домов.
На месте работают экстренные службы.
Самолет совершал внутренний рейс.
Фото: commons.wikimedia.org
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