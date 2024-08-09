Бразильский самолёт ATR-72 упал в районе Сан-Паулу

По данным издания G1, в Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет вместительностью до 74 человек.

По данным СМИ, на самолёте находилось 58 человек и 4 члена экипажа судна.

По словам очевидцев, во время полёта, начал кружить вокруг своей оси и резко полетел вниз. Во время падения, авиалайнер врезался в несколько домов.

На месте работают экстренные службы.

Самолет совершал внутренний рейс.

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