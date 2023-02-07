Киев планирует запросить боевые самолеты и ракеты большей дальности на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, также на конференции будут обсуждать вопросы вступления Украины в НАТО и перспективы взаимоотношений с Россией.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет отправлять истребители на Украину. Такого же мнения придерживается президент США Джо Байден.
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