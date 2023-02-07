Киев планирует запросить боевые самолеты и ракеты большей дальности на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, также на конференции будут обсуждать вопросы вступления Украины в НАТО и перспективы взаимоотношений с Россией.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет отправлять истребители на Украину. Такого же мнения придерживается президент США Джо Байден.