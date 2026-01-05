Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина ждёт посадки в самолёт
Женщина ждёт посадки в самолёт
© Pexels by Kenneth Surillo is licensed under Free use
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:36

Самолёты не улетают вовремя, даже если билет есть: праздничный авиаузел Москвы дал массовый сбой

В аэропортах Домодедово Внуково и Жуковский зафиксировали 460 задержек — РИА Новости

В разгар новогодних каникул московские аэропорты столкнулись с массовыми задержками, которые затронули сотни пассажиров и изменили расписание вылетов и прилётов на сутки вперёд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло Домодедово, Внуково и Жуковского. По подсчётам агентства, 4 января в трёх воздушных гаванях зафиксировали 460 задержек рейсов и ещё 25 отмен.

Масштаб задержек и отмен

Согласно данным табло, сбои затронули как вылеты, так и прилёты: всего в течение суток было отмечено 460 задержек. При этом наиболее ощутимыми стали те случаи, когда рейсы переносились на длительный срок. Как пишет РИА Новости, 142 рейса были отложены более чем на два часа, а 25 рейсов авиакомпании отменили полностью.

"Всего в трех воздушных гаванях было задержано 460 рейсов на вылет и прилет, 142 из них было отложено более чем на два часа. Еще 25 рейсов было отменено", — пишет РИА Новости.

Такой объём отклонений от расписания стал заметным фактором для пассажиров, поскольку приходился на праздничный период, когда спрос на перелёты традиционно повышен. По данным онлайн-сервисов, больше всего задержки затронули внутренние рейсы по популярным новогодним направлениям.

Ограничения вводили поэтапно

Причиной сбоев стали временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые действовали в разное время. По информации табло, во Внуково и Жуковском такие меры вводились в ночь с 3 на 4 января. Домодедово присоединилось к ограничениям вечером 4 января, что совпало с пиковыми часами вылета и привело к наибольшему числу задержек.

Часть рейсов авиакомпании перенаправляли в другие аэропорты, а некоторые переносили на ночное время. Это означало, что расписание менялось уже по ходу суток, и пассажирам приходилось ориентироваться на обновления табло и сообщения перевозчиков. В отдельных случаях задержки могли затронуть и стыковочные перелёты, хотя в материале агентства акцент сделан на внутренних направлениях.

Что предлагали пассажирам и как реагировали власти

Пассажирам предлагали ожидать вылета в терминалах, менять билеты или оформлять возврат по правилам авиакомпаний. Эти варианты применялись в зависимости от конкретного рейса и политики перевозчика. В условиях неопределённости часть людей оставалась в аэропортах, рассчитывая на перенос на ближайшее время, а часть выбирала альтернативные маршруты.

На фоне ситуации представитель Росавиации Артём Кореняко заявил о сохранении стабильности авиакомплекса. По его словам, специалисты Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора круглосуточно отслеживают функционирование гражданской авиации. В ведомстве подчёркивали, что система способна противостоять внешнему вмешательству, а работа аэропортов продолжается в условиях введённых ограничений.

