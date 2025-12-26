Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
© https://unsplash.com by JESHOOTS.COM is licensed under Free
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:54

Самолёты есть, времени нет: как задержки нарушили привычный ритм аэропорта Владивостока

В аэропорту Владивостока задержали несколько рейсов из Москвы — аэропорт Владивосток

В пятницу, 26 декабря, расписание аэропорта Владивостока оказалось нарушено из-за задержек сразу нескольких рейсов. Об этом сообщает ДВ — РОСС со ссылкой на данные АО "Международный аэропорт Владивосток". Сбои затронули как прилёты из Москвы, так и вылеты в центральные регионы страны.

Задержки на прилёт

Наиболее заметные изменения произошли в расписании рейсов из Москвы. Самолёт рейсом SU-5800 прибудет во Владивосток с незначительной задержкой — в 07:45 вместо запланированного времени. Более существенный сдвиг зафиксирован у рейса SU-1704, который ожидается в 12:45 вместо 09:40.

Также с опозданием прилетит самолёт рейса SU-1702 — его прибытие перенесено на 14:15, что составляет задержку в 2 часа 10 минут. Рейс SU-1706 из Москвы прибудет в 17:40, хотя по графику его ожидали в 16:25. Таким образом, все утренние и дневные рейсы из столицы в этот день выполняются с отклонениями от расписания.

Изменения в расписании вылетов

Задержки затронули и вылеты из Владивостока. Самолёт в Екатеринбург рейсом U6-572, который должен был отправиться в 08:20, задерживается до 14:00. Также с опозданием вылетят два рейса в Москву.

Рейс SU-1705 отправится в столицу в 14:35 вместо запланированных 12:05. Ещё один московский рейс — SU-1703 — вылетит на два часа позже графика и покинет Владивосток в 15:50. Причины задержек официально не уточняются.

Текущая ситуация в аэропорту

По состоянию на 07:35 остальные рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием. В аэропорту рекомендуют пассажирам заранее уточнять статус своих рейсов и следить за обновлениями на онлайн-табло.

"Остальные рейсы, по данным на 07:35, выполняются по графику", — сообщили в АО "Международный аэропорт Владивосток".

Актуальная информация о времени прилёта и вылета воздушных судов публикуется на официальном онлайн-табло аэропорта.

