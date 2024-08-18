Двое мужчин и подросток пропали, переплывая Сахалинский залив, для их поиска задействован самолет

В ходе поисково-спасательной операции, направленной на поиск трёх пропавших без вести людей, включая 15-летнего подростка, к операции подключён ещё один самолёт с командой спасателей на борту. Об этом сообщил МЧС России в своём Telegram-канале.
По данным МЧС, с начала поисков было обследовано более 55 000 квадратных километров акватории Охотского моря и около 2000 километров береговой линии. Для усиления поисковой группы был направлен самолёт АН-74 МЧС России с командой спасателей на борту. Специалисты будут осматривать обширные территории на значительном расстоянии. Всего в операции задействовано четыре воздушных судна.
Напомним, что 9 августа два брата с 15-летним сыном одного из них отправились в плавание на катамаране "Байкат" от мыса Перовского в Николаевском районе в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. На данный момент местонахождение пропавших неизвестно, связь с ними не установлена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
В поисках задействован вертолёт Ми-8. Операция ведётся как со стороны Хабаровского края, так и с острова Сахалин. В операции участвуют беспилотные летательные аппараты, а также все проходящие суда были проинформированы о ситуации.
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