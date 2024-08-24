Самолет, летевший из Ташкента в Москву, вынужден был вернуться из-за поломки

Из-за технической неисправности самолет из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт отправления

Направлявшийся из узбекской столицы Ташкента самолёт "Аэрофлота" в Москву был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за проблем с техникой, как сообщили в аэропорту Ташкента РБК.

«Полет SU1873 из Ташкента в Москву, имевший назначение Шереметьево, был вынужден вернуться », - подтвердили в аэропорту.

РБК обратилось за комментарием в "Аэрофлот".

Сотрудник аэропорта Ташкента сообщил "РИА Новости", что самолет приземлился после использования необходимого количества топлива. Впоследствии, специалисты проведут проверку оборудования борта.

23 августа, рейс Finnair, следовавший из Хельсинки в город Йоэнсуу на востоке Финляндии, также вернулся в аэропорт отправления из-за проблем с GPS. Йоэнсуу находится на востоке страны, в 60 километрах от границы с Россией.

На борту находилось 21 пассажира. Обратный рейс также отменили. В авиакомпании отметили, что в последнее время сбои GPS, приводящие к проблемам при посадке в аэропортах Финляндии, становятся все более частыми.

Фото: Wikimedia Commons/http://www.airliners.net/photo/Aeroflot---Russian/Airbus-A330-243/1952924/L/ ,Сергей Кустов , (Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported. )