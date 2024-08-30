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В аэропорту Манчестера полиции пришлось эвакуировать дебошира из самолёта
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Буйные не летают: в аэропорту Манчестера готовившийся к вылету самолет вернулся на стоянку, чтобы передать дебошира полиции

В аэропорту Манчестера полиции пришлось эвакуировать дебошира из самолёта

В аэропорту Манчестера произошёл неприятный инцидент, который потребовал вмешательства полиции. Как сообщает издание Manchester Evening News, один из пассажиров авиакомпании Jet2 вёл себя агрессивно и устроил беспорядок на борту самолёта, готовившегося к вылету в турецкий город Даламан.

Инцидент произошёл в четверг, 29 августа. Пассажир начал вести себя агрессивно, и ситуация вышла из-под контроля. Из-за этого самолёт был вынужден вернуться на стоянку, а полиция прибыла на место происшествия, чтобы задержать нарушителя.

Офицеры оперативно эвакуировали дебошира из самолёта. Из-за задержки рейс был отложен на два часа, но затем успешно отправился в пункт назначения.

Авиакомпании призывают пассажиров придерживаться правил поведения на борту и уважать других людей во время путешествия.

Фото: From Wikimedia Commons/ Robert Underwood (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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