Не летает и не плавает: Самолёт амфибия разбился в Подмосковье с создателем на борту

В Подмосковье произошла трагедия: самолёт-амфибия "Алекс-251" потерпел крушение недалеко от города Руза. Пилотом был Алексей Танцырев, создатель этого воздушного судна. Он погиб при крушении.

Алексей Танцырев родился в Свердловской области, где и получил навыки пилотирования. Его мечтой было создать самолёт, который мог бы приземляться в местах без специально оборудованных взлётно-посадочных полос, используя только водные поверхности или ровные поляны.

В 2005 году Алексей Танцырев, занимая должность соучредителя конструкторского бюро "Рида", начал работу над своим проектом. Он собрал команду единомышленников-конструкторов и приступил к разработке. Проект финансировался как личными средствами Танцырева, так и привлечёнными инвестициями.

Первый прототип самолёта был готов к 2010 году и совершил свой первый испытательный полёт. Самолёт получил название "Алекс-251". Он был рассчитан на перевозку шести человек, включая пилота, и мог находиться в воздухе до 10,5 часов, преодолевая расстояние до 2100 км.

Однако коммерческий успех проекта так и не был достигнут из-за нехватки финансирования. Несмотря на все усилия, проект не удалось довести до коммерческой реализации. Несколько раз анонсировалось начало выпуска модели, последний раз в 2017 году. Год спустя компания, занимавшаяся разработкой, была ликвидирована. Единственный экземпляр самолёта с бортовым номером RA-1240G хранился в ангарах на частном аэродроме.

Утром 9 сентября самолёт-амфибия потерпел крушение в кукурузном поле вблизи аэродрома Ватулино. По данным Следственного комитета, на борту находились два человека, оба погибли. Расследование причин катастрофы продолжается. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, расследование которого находится под контролем транспортной прокуратуры.

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура