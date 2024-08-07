"Веселый самолет": украинский пилот раскрыл главный секрет F-16

Украинский пилот с позывным Мунфиш назвал истребитель F-16 "веселым самолетом" после завершения обучения. Видео с его интервью было опубликовано пресс-службой НАТО в социальной сети.
Мунфиш отметил, что F-16 действительно является очень веселым самолетом для полетов. Он подчеркнул, что МиГ, на котором он летал ранее, тоже неплох, но F-16, по его мнению, значительно более адаптивный и управляется легче.
Кроме того, на видео генерал-майор ВВС Дании Ян Дам выделил достоинства F-16, заявив, что эти самолеты современные и могут конкурировать с лучшими истребителями.
Он выразил уверенность в том, что украинские воздушные силы смогут извлечь пользу от использования этих самолетов.
Фото: lockheedmartin.com/Lockheed Marti F-16V block 70/7(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedicatio)
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