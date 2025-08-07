Новые правила на борту: что грозит за игнор табло и команды экипажа
70 долларов за поспешность — столько, по предварительным данным, заплатили несколько пассажиров рейса Pegasus Airlines из Софии в Стамбул за то, что встали со своих мест до полной остановки самолёта. Инцидент произошёл совсем недавно, но уже стал предметом активного обсуждения в СМИ и соцсетях.
Что произошло на борту
Сразу после касания полосы часть пассажиров решила, что можно расслабиться: отстегнули ремни и начали вставать. Экипаж несколько раз потребовал вернуться на места — безрезультатно. В итоге в стамбульском аэропорту нарушителей встретили полицейские, которых вызвали бортпроводники.
Сотрудники полиции напомнили о правилах и, по сообщениям турецкого издания Havasosyalmedya, выписали штрафы. Размер взысканий официально не озвучен, но в СМИ фигурирует сумма 70 долларов с человека.
С мая — по новым правилам
Ранее за такие действия авиакомпании ограничивались устными замечаниями. Однако с мая 2025 года Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) дало перевозчикам право штрафовать нарушителей порядка на борту.
Теперь в число официальных нарушений входит:
- вставание с кресла до полной остановки самолёта,
- игнорирование табло "Пристегните ремни",
- отказ следовать инструкциям экипажа.
Турция — не первая, но одна из самых строгих
На международном уровне (ICAO, IATA) действуют аналогичные правила: вставать до отключения табло запрещено, так как это опасно для жизни при резкой остановке, ударе или нештатной ситуации. Однако в большинстве стран штрафы не применяются, ограничиваются предупреждениями.
Турция пошла дальше, введя реальные санкции. И, судя по действиям полиции, собираться с вещами заранее — теперь рискованная привычка.
Почему это важно
Новые меры — не формальность. Даже при мягкой посадке в самолёте сохраняется риск резкого торможения, поворота или инерционного рывка, особенно на мокрой полосе или при сильном ветре.
"Пристегнитесь до полной остановки" — это не пустая формальность, а прямая рекомендация по безопасности, — подчёркивают эксперты.
