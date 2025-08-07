Новые правила на борту: что грозит за игнор табло и команды экипажа

70 долларов за поспешность — столько, по предварительным данным, заплатили несколько пассажиров рейса Pegasus Airlines из Софии в Стамбул за то, что встали со своих мест до полной остановки самолёта. Инцидент произошёл совсем недавно, но уже стал предметом активного обсуждения в СМИ и соцсетях.

Что произошло на борту

Сразу после касания полосы часть пассажиров решила, что можно расслабиться: отстегнули ремни и начали вставать. Экипаж несколько раз потребовал вернуться на места — безрезультатно. В итоге в стамбульском аэропорту нарушителей встретили полицейские, которых вызвали бортпроводники.

Сотрудники полиции напомнили о правилах и, по сообщениям турецкого издания Havasosyalmedya, выписали штрафы. Размер взысканий официально не озвучен, но в СМИ фигурирует сумма 70 долларов с человека.



С мая — по новым правилам

Ранее за такие действия авиакомпании ограничивались устными замечаниями. Однако с мая 2025 года Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) дало перевозчикам право штрафовать нарушителей порядка на борту.

Теперь в число официальных нарушений входит:

вставание с кресла до полной остановки самолёта,

игнорирование табло "Пристегните ремни",

отказ следовать инструкциям экипажа.

Турция — не первая, но одна из самых строгих

На международном уровне (ICAO, IATA) действуют аналогичные правила: вставать до отключения табло запрещено, так как это опасно для жизни при резкой остановке, ударе или нештатной ситуации. Однако в большинстве стран штрафы не применяются, ограничиваются предупреждениями.

Турция пошла дальше, введя реальные санкции. И, судя по действиям полиции, собираться с вещами заранее — теперь рискованная привычка.

Почему это важно

Новые меры — не формальность. Даже при мягкой посадке в самолёте сохраняется риск резкого торможения, поворота или инерционного рывка, особенно на мокрой полосе или при сильном ветре.