На нижегородской улице в Москве полицейские сбили самокатчика

В центре Москвы на Нижегородской улице произошло ДТП с участием автомобиля МВД и электросамоката. По информации Telegram-канала "Осторожно, Москва", полицейский автомобиль наехал на человека, который управлял электросамокатом.
По предварительным данным, авария произошла на Нижегородской улице. Очевидцы сообщили, что водитель электросамоката двигался по проезжей части и столкнулся с машиной МВД. По некоторым данным, автомобиль не смог сразу остановиться и протащил электросамокат по асфальту.
В результате столкновения водитель электросамоката получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
На фотографиях с места происшествия видно, что автомобиль Toyota Camry после столкновения не смог сразу остановиться и протащил электросамокат некоторое расстояние. Пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи.
Фото: Материал из Викисклада/ Florstein (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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