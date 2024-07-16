Депутаты уже говорят о полном запрете передвижения на электросамокатах.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин Telegram-канале опросил подписчиков на счет введения полного запрета передвижения на электросамокатах по улицам города.

"В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. Есть предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?" - спросил он у читателей.

Он предложил три варианта ответа: "да", "нет" и "все равно". Сейчас в опросе проголосовало свыше 350 тысяч человек. Большинство согласно с запретом электросамокатов на улицах, пишет "СЭ".



Госдума на пленарном заседании 10 июля в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами.

Фото: commons.wikimedia.org/Alex Genz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).