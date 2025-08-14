Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дональд Трамп
© commons.wikimedia.org by The White House is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:09

Путин, Зеленский и я: Трамп раскрыл планы масштабного урегулирования после встречи на Аляске

Трамп анонсировал четырехсторонние переговоры по Украине после саммита с Путиным

Дональд Трамп раскрыл свои планы по урегулированию международных вопросов после предстоящей встречи с Владимиром Путиным. В интервью, опубликованном 14 августа, политик сообщил о намерении организовать масштабные переговоры с участием ключевых мировых лидеров.

Трамп подтвердил, что 15 августа проведет закрытые переговоры с российским президентом на Аляске, назвав эту встречу "исключительно важной для международной стабильности". Особое внимание он уделил планам последующих дипломатических шагов, предполагающих расширенный формат переговоров.

По словам американского политика, следующим этапом станет четырехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского. Трамп не исключил приглашения представителей европейских стран для создания комплексного механизма урегулирования существующих противоречий.

"Важная встреча — это вторая, которую мы планируем: с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной и, возможно, с кем-то из европейских лидеров", — заявил Трамп.

Ранее он выразил надежду на то, что переговоры с президентом РФ пройдут хорошо и ему не придется вводить санкции против нашей страны.

