Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Подписание международных договоров by Palácio do Planalto is licensed under CC BY 2.0
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:04

Европа перед выбором: зачем Венгрия настаивает на встрече коллег из ЕС с Путиным

Орбан предложил саммит ЕС и России после переговоров Путина с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с инициативой провести переговоры между Россией и ведущими странами Евросоюза сразу после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. В эфире венгерского радио Kossuth он заявил, что канцлер Германии и президент Франции должны отправиться в Москву или на нейтральную площадку, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

По его словам, такой саммит необходим, поскольку война ведётся на европейской территории, а Брюссель фактически устранился от участия в мирном процессе.

"Поэтому канцлеру Германии [Фридриху Мерцу] и президенту Франции [Эммануэлю Макрону] необходимо вместе отправиться в Москву на переговоры от имени ЕС или при необходимости провести такую встречу в нейтральном месте. Российско-европейский саммит должен состояться, потому что эта война идет на европейской территории", — подчеркнул венгерский премьер.

Орбан отметил, что не раз предлагал эту идею европейским коллегам, но пока не получил широкой поддержки. Он призвал ЕС проявить инициативу, подчеркнув, что без диалога с Москвой стабильность на континенте недостижима.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа уже согласована и состоится в ближайшее время. Российская сторона рассматривает ОАЭ в качестве возможного места для переговоров.

Эксперты отмечают, что предложение Орбана отражает растущие разногласия внутри ЕС по вопросу отношений с Россией. В то время как одни страны выступают за жёсткую линию, другие, включая Венгрию, считают диалог единственным способом прекратить конфликт. Однако перспектива такого саммита остаётся под вопросом — многие европейские лидеры по-прежнему избегают прямых контактов с Кремлём.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Reuters: США готовят новые санкции против России и могут их ввести 8 августа 06.08.2025 в 20:52

Дипломатия и давление: почему Вашингтон не отказывается от санкций после встречи с Путиным

Администрация США рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России уже в ближайшие дни, несмотря на недавние переговоры Владимира Путина со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом. По данным источников Reuters, решение может быть принято уже в пятницу.

Читать полностью » Sohu: Путин указал Трампу, что 06.08.2025 в 20:42

Гиперзвуковой ответ Москвы: Орешник меняет стратегический баланс

Россия официально отказалась от добровольного моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), введенного после распада соответствующего договора с США в 2019 году. Это решение стало ответом на наращивание американской военной инфраструктуры у российских границ, включая размещение ракетных комплексов в Европе и Азии. Об этом напоминает китайское издание Sohu.

Читать полностью » Трамп подтвердил прогресс на переговорах Путина с Уиткоффом 06.08.2025 в 20:25

США и Европа обсуждают пути завершения конфликта на Украине после встречи с Путиным

Дональд Трамп заявил, что встреча его посланника Уиткоффа с Владимиром Путиным была крайне продуктивной и привела к значительному прогрессу в обсуждении текущего конфликта. По словам американского лидера, после переговоров он проинформировал европейских союзников, и все стороны согласны с необходимостью скорейшего завершения конфликта на Украине.

Читать полностью » Китай вводит антиковидные меры из-за вспышки вируса Чикунгунья 06.08.2025 в 19:16

Новая угроза с берегов Индийского океана: как Китай борется с вирусом-мутантом

В Китае снова вводят жёсткие санитарные меры — на этот раз из-за вспышки вируса Чикунгунья, который стремительно распространяется через укусы комаров. В густонаселённой провинции Гуандун, где проживает 126 миллионов человек, власти уже обязали жителей носить маски и соблюдать социальную дистанцию, напоминая худшие времена пандемии COVID-19.

Читать полностью » Госсекретарь США Рубио сообщил о завершении визита Уиткоффа в Москву 06.08.2025 в 19:11

После переговоров с Путиным: что обсуждали Уиткофф и Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил завершение визита спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Москву, где тот провел переговоры с Владимиром Путиным. По словам Рубио, он уже провел предварительные консультации с Уиткоффом, а более детальное обсуждение результатов поездки состоится в течение дня.

Читать полностью » Трамп вводит 25% пошлины на индийские товары в ответ на закупки российской нефти 06.08.2025 в 17:32

Торговая война на новом фронте: почему США ударили по Индии из-за России

Администрация Дональда Трампа приняла жесткие меры против Индии, подписав указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт индийских товаров в США. Это решение стало ответом на продолжение закупок Нью-Дели российской нефти, что, по мнению Вашингтона, косвенно поддерживает экономику России.

Читать полностью » Эфиопия отказала России в аренде самолетов из-за санкций США 06.08.2025 в 17:11

Российские авиакомпании теряют еще один вариант: почему Эфиопия сказала нет

Эфиопия официально отказалась предоставлять России гражданские самолеты, сославшись на санкционное давление со стороны США. Как сообщает издание Capital, Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA) заявило, что не имеет полномочий принуждать национального перевозчика Ethiopian Airlines к сделкам с Москвой.

Читать полностью » Германия пересматривает пособия для украинских беженцев: что изменится 06.08.2025 в 17:06

Стало известно, почему ЕС сворачивает поддержку украинских беженцев

В Германии разгорается дискуссия о сокращении социальных выплат для украинских беженцев. Инициатором выступил премьер Баварии Маркус Зедер, предложивший лишить граждан Украины, проживающих в ФРГ, пособия по безработице Bürgergeld. По его словам, такая мера должна мотивировать беженцев активнее искать работу.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Что происходит с вулканами, когда тает лед: раскрыта шокирующая правда
Дом

Столешница пошла волнами: я не стал менять её целиком, а использовал секретный прием
Еда

Рецепт салата с треской, картофелем и яйцами
Авто и мото

Россиянин взял в каршеринг Baic X55 и описал фразой «сделали красиво, но неудобно»
Культура и шоу-бизнес

Сваха Роза Сябитова рекомендовала Паулине Андреевой полтора года воздержаться от новых отношений
Авто и мото

Цены на ремонт и автомойку в России растут: что именно подорожало и почему
Красота и здоровье

Гинеколог Мария Ростова: как миома матки влияет на шанс забеременеть и способы лечения
Питомцы

Ученые выяснили, что собаки понимают более 250 слов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru