Европа перед выбором: зачем Венгрия настаивает на встрече коллег из ЕС с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с инициативой провести переговоры между Россией и ведущими странами Евросоюза сразу после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. В эфире венгерского радио Kossuth он заявил, что канцлер Германии и президент Франции должны отправиться в Москву или на нейтральную площадку, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

По его словам, такой саммит необходим, поскольку война ведётся на европейской территории, а Брюссель фактически устранился от участия в мирном процессе.

"Поэтому канцлеру Германии [Фридриху Мерцу] и президенту Франции [Эммануэлю Макрону] необходимо вместе отправиться в Москву на переговоры от имени ЕС или при необходимости провести такую встречу в нейтральном месте. Российско-европейский саммит должен состояться, потому что эта война идет на европейской территории", — подчеркнул венгерский премьер.

Орбан отметил, что не раз предлагал эту идею европейским коллегам, но пока не получил широкой поддержки. Он призвал ЕС проявить инициативу, подчеркнув, что без диалога с Москвой стабильность на континенте недостижима.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа уже согласована и состоится в ближайшее время. Российская сторона рассматривает ОАЭ в качестве возможного места для переговоров.

Эксперты отмечают, что предложение Орбана отражает растущие разногласия внутри ЕС по вопросу отношений с Россией. В то время как одни страны выступают за жёсткую линию, другие, включая Венгрию, считают диалог единственным способом прекратить конфликт. Однако перспектива такого саммита остаётся под вопросом — многие европейские лидеры по-прежнему избегают прямых контактов с Кремлём.