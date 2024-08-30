Людмила Коган, вдова Владимира Когана, вошла в топ-10 богатейших женщин России по версии Forbes

По данным Forbes, Людмила Коган, вдова питерского предпринимателя Владимира Когана, впервые оказалась в обновленном списке десяти богатейших женщин страны.
Согласно информации, состояние Людмилы Коган составляет около одного миллиарда долларов. Основную часть её активов составляет контрольный пакет акций банка "Уралсиб", который входит в список двадцати крупнейших банков России. Сообщается, что в июне текущего года она получила дивиденды в размере 7 миллиардов рублей от этого банка. Кроме того, она управляет крупной лизинговой компанией "Интерлизинг" и владеет долями в компаниях из группы "БФА-Девелопмент".
Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, снова заняла первое место с состоянием в 5,5 миллиарда долларов. На втором месте Татьяна Литвиненко с капиталом 2,45 миллиарда долларов, а на третьем — Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова, с состоянием 2,2 миллиарда долларов.
Владимир Коган (1963-2019) был владельцем контрольного пакета акций и председателем наблюдательного совета банка "Уралсиб".
Фото: СПбГАСУ
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