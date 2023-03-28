Президент России Владимир Путин заявил, что вся страна переживает в связи с гибелью 1 января военнослужащих в Макеевке. Об этом он сообщил во время встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Глава региона отметил, что область в начале 2023 года прошла суровые испытания. Президент поддержал Азарова, отметив, что переживает вся страна.

Напомним, 2 января 2023 года в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ нанесли удар по Макеевке шестью ракетами РСЗО HIMARS по пункту временного размещения российских военных. В результате атаки погибли 89 военнослужащих.