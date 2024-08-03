Самара — рай для покупателей недвижимости: сравните цены с другими крупными городами

В исследовании "Яндекс. Недвижимость", Самара возглавила список городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами. В июне 2024 года медианная цена квадратного метра студии в Самаре составила 114 тысяч рублей, а средняя стоимость квартиры — 3,3 млн рублей.

Цены на жилье в Самаре варьируются: квадратный метр в однокомнатной квартире стоит 104 тысячи рублей, общая цена — 4,3 млн рублей; в двухкомнатной квартире — 99 тысяч рублей за квадрат, общая стоимость — 6,7 млн рублей; в трехкомнатной — 98 тысяч рублей за квадрат, полная стоимость — 8,6 млн рублей.

Для сравнения, в Москве цены значительно выше: студия в новостройке стоит около 8,8 млн рублей, а трехкомнатная квартира — 28,8 млн рублей. В июне 2024 года средняя цена квадратного метра в новостройках крупных российских городов составляла 164 тысячи рублей.

В некоторых городах, включая Краснодар, Волгоград и Самару, наблюдалось небольшое снижение цен на жилье.

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