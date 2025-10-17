200 пострадавших и ни одного наказания: как врач из Шотландии избежал ответственности

История шотландского профессора-нейрохирурга Сэма Элджамеля стала одной из самых громких медицинских историй последних лет. Несмотря на обвинения в ошибках, приведших к увечьям более двухсот пациентов, врач не только сохранил пенсионные выплаты, но и возобновил хирургическую практику за рубежом.

По данным издания Daily Mail, сумма пенсионных выплат Элджамеля составляет около 1 млн фунтов стерлингов (примерно 105 млн рублей).

Кто такой Сэм Элджамель

Профессор Сэм Элджамель долгие годы возглавлял нейрохирургическое отделение больницы Ninewells в Данди (Шотландия) и считался одним из ведущих специалистов в своей области.

Однако в декабре 2013 года он был временно отстранён от должности после жалоб пациентов на осложнения и последствия операций. Уже в 2014 году врач подал в отставку и удалил своё имя из медицинского регистра Великобритании, тем самым избежав официального расследования дисциплинарного характера.

По данным британских СМИ, "в Шотландии врача подозревали в мошенничестве и нанесении вреда здоровью пациентов после серии неудачных операций".

Несмотря на это, Элджамелю разрешили выйти на пенсию без санкций, что позволило ему продолжать получать выплаты и работать врачом за границей.

200 пострадавших и ни одной компенсации

Пациенты, перенёсшие операции у профессора, утверждают, что столкнулись с тяжёлыми последствиями: утратой трудоспособности, хроническими болями и инвалидностью. Некоторые из них пережили повторные хирургические вмешательства для устранения ошибок Элджамеля.

"Мы доверяли ему наши жизни. А теперь он живёт спокойно, получая деньги от той самой системы, которую обманул", — цитирует Daily Mail слова одной из пациенток.

Несмотря на заявления и петиции пострадавших, ни один из пациентов не получил официальной компенсации.

Расследование, которое тянется годами

Проверка профессиональной деятельности врача началась в 2018 году. Расследование ведёт Национальная служба здравоохранения Шотландии (NHS Scotland) совместно с полицией. Однако, как сообщает пресса, расследование затянулось из-за сложности доказательств и отсутствия прямого доступа к врачу.

"Он игнорирует запросы и не выходит на связь", — отмечают следователи.

По данным британских журналистов, Элджамель покинул страну и в настоящее время работает нейрохирургом в Ливии, где ведёт частную практику.

Это вызвало новую волну возмущения среди британских пациентов — ведь, несмотря на обвинения, врач не только не понёс наказания, но и продолжает оперировать людей.

Как ему удалось сохранить пенсию

Юридическая лазейка позволила профессору избежать дисциплинарных мер. Так как он самовольно исключил своё имя из медицинского регистра, дисциплинарное производство было прекращено.

Это дало возможность официально выйти на пенсию, сохранив за собой право на выплаты от британской системы здравоохранения.

По данным Daily Mail, "ему разрешили выйти на пенсию без дисциплинарных санкций, что позволило продолжить медицинскую деятельность за рубежом и получать регулярные выплаты".

Таким образом, несмотря на общественный резонанс, с юридической точки зрения он считается "чистым" специалистом.

Реакция общественности и пострадавших

История вызвала широкий общественный резонанс в Великобритании. Пострадавшие пациенты создали инициативную группу, добиваясь пересмотра пенсионных выплат врача и признания вины государства, допустившего халатность в расследовании.

"Мы теряем здоровье и работу, а он получает деньги и оперирует дальше — это унизительно для всех жертв", — заявил один из пациентов в интервью BBC.

Правозащитники требуют изменить законодательство, чтобы врачи, покинувшие медицинский реестр до завершения расследования, не могли избегать ответственности.

Системная проблема здравоохранения

Случай Элджамеля стал поводом для обсуждения системных проблем контроля за медицинскими специалистами в Великобритании.

Эксперты указывают, что подобные ситуации возможны, когда врач уходит из системы до того, как начато дисциплинарное разбирательство. В таких случаях профессиональный надзор не имеет юридических рычагов воздействия.

Британский парламент уже рассматривает инициативы по усилению контроля над бывшими медиками, чтобы предотвратить аналогичные злоупотребления в будущем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: увольнение до завершения расследования.

Последствие: утрата возможности дисциплинарного воздействия и сохранение пенсии.

Альтернатива: запрет на выход на пенсию до официального завершения проверки.

Ошибка: отсутствие международного контроля за врачами.

Последствие: возможность продолжать практику за границей.

Альтернатива: создание единой базы недобросовестных специалистов.

Ошибка: затянутое расследование.

Последствие: потеря доверия пациентов.

Альтернатива: жёсткие сроки рассмотрения дел и открытая отчётность.

Плюсы и минусы пенсионного законодательства для медиков