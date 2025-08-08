Тайна древних ям: почему неолитические люди сжигали дома вместе с собаками

Подготовка к строительству линии электропередачи SuedOstLink в Восточной Германии привела к неожиданному открытию. Археологи из Земельного управления по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт обнаружили 12 ритуальных ям, оставленных представителями культуры Зальцмюнде — народа, жившего здесь более 5000 лет назад. Среди находок — человеческие черепа, кости собак и следы огненных обрядов, раскрывающих сложные погребальные ритуалы эпохи неолита.

Что нашли археологи?

Раскопки, проведённые совместно с энергетической компанией 50Hertz, выявили:

круглые ямы диаметром 2-3 метра и глубиной до 2,5 метров.

два целых керамических сосуда, явно оставленных в качестве подношения.

собачьи кости в анатомическом порядке, но со следами огня.

человеческий череп, который оказался моложе собачьих останков — возможно, яма использовалась в ритуалах длительное время.

обгоревшие фрагменты жилищ, что указывает на намеренное уничтожение построек в ходе обрядов.

Но самое загадочное — древняя печь, превращённая в гробницу. В ней лежали два тела, которые сначала были захоронены в другом месте, а затем перенесены сюда.

Культура Зальцмюнде: между жизнью и смертью

Эта неолитическая культура (3400-3050 гг. до н. э.) уже была известна необычными погребальными традициями:

захоронения под слоями керамики и пепла.

перемещение черепов и костей после смерти.

следы насилия — возможно, ритуального.

Но находки в Герстевице добавляют новый уровень сложности. Здесь ритуалы были растянуты во времени, включая:

сжигание жилищ — возможно, как символ перехода.

жертвоприношения собак — их роль пока не ясна.

манипуляции с телами — например, перезахоронение.

Почему эти обряды стали такими сложными?

Учёные связывают это с глубокими переменами в IV тысячелетии до н. э.: