Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:22

Тайна древних ям: почему неолитические люди сжигали дома вместе с собаками

Археологи обнаружили древние ритуальные ямы с жертвенными останками в Германии

Подготовка к строительству линии электропередачи SuedOstLink в Восточной Германии привела к неожиданному открытию. Археологи из Земельного управления по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт обнаружили 12 ритуальных ям, оставленных представителями культуры Зальцмюнде — народа, жившего здесь более 5000 лет назад. Среди находок — человеческие черепа, кости собак и следы огненных обрядов, раскрывающих сложные погребальные ритуалы эпохи неолита.

Что нашли археологи?

Раскопки, проведённые совместно с энергетической компанией 50Hertz, выявили:

  • круглые ямы диаметром 2-3 метра и глубиной до 2,5 метров.
  • два целых керамических сосуда, явно оставленных в качестве подношения.
  • собачьи кости в анатомическом порядке, но со следами огня.
  • человеческий череп, который оказался моложе собачьих останков — возможно, яма использовалась в ритуалах длительное время.
  • обгоревшие фрагменты жилищ, что указывает на намеренное уничтожение построек в ходе обрядов.

Но самое загадочное — древняя печь, превращённая в гробницу. В ней лежали два тела, которые сначала были захоронены в другом месте, а затем перенесены сюда.

Культура Зальцмюнде: между жизнью и смертью

Эта неолитическая культура (3400-3050 гг. до н. э.) уже была известна необычными погребальными традициями:

  • захоронения под слоями керамики и пепла.
  • перемещение черепов и костей после смерти.
  • следы насилия — возможно, ритуального.

Но находки в Герстевице добавляют новый уровень сложности. Здесь ритуалы были растянуты во времени, включая:

  • сжигание жилищ — возможно, как символ перехода.
  • жертвоприношения собак — их роль пока не ясна.
  • манипуляции с телами — например, перезахоронение.

Почему эти обряды стали такими сложными?

Учёные связывают это с глубокими переменами в IV тысячелетии до н. э.:

  • ухудшение климата (похолодание).
  • давление соседних племён (бернбургская культура).
  • в нестабильное время люди, возможно, искали защиту у предков. Собаки и огонь могли служить посредниками между мирами.

