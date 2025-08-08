Тайна древних ям: почему неолитические люди сжигали дома вместе с собаками
Подготовка к строительству линии электропередачи SuedOstLink в Восточной Германии привела к неожиданному открытию. Археологи из Земельного управления по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт обнаружили 12 ритуальных ям, оставленных представителями культуры Зальцмюнде — народа, жившего здесь более 5000 лет назад. Среди находок — человеческие черепа, кости собак и следы огненных обрядов, раскрывающих сложные погребальные ритуалы эпохи неолита.
Что нашли археологи?
Раскопки, проведённые совместно с энергетической компанией 50Hertz, выявили:
- круглые ямы диаметром 2-3 метра и глубиной до 2,5 метров.
- два целых керамических сосуда, явно оставленных в качестве подношения.
- собачьи кости в анатомическом порядке, но со следами огня.
- человеческий череп, который оказался моложе собачьих останков — возможно, яма использовалась в ритуалах длительное время.
- обгоревшие фрагменты жилищ, что указывает на намеренное уничтожение построек в ходе обрядов.
Но самое загадочное — древняя печь, превращённая в гробницу. В ней лежали два тела, которые сначала были захоронены в другом месте, а затем перенесены сюда.
Культура Зальцмюнде: между жизнью и смертью
Эта неолитическая культура (3400-3050 гг. до н. э.) уже была известна необычными погребальными традициями:
- захоронения под слоями керамики и пепла.
- перемещение черепов и костей после смерти.
- следы насилия — возможно, ритуального.
Но находки в Герстевице добавляют новый уровень сложности. Здесь ритуалы были растянуты во времени, включая:
- сжигание жилищ — возможно, как символ перехода.
- жертвоприношения собак — их роль пока не ясна.
- манипуляции с телами — например, перезахоронение.
Почему эти обряды стали такими сложными?
Учёные связывают это с глубокими переменами в IV тысячелетии до н. э.:
- ухудшение климата (похолодание).
- давление соседних племён (бернбургская культура).
- в нестабильное время люди, возможно, искали защиту у предков. Собаки и огонь могли служить посредниками между мирами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru