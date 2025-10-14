Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зальцбург
Зальцбург
© commons.wikimedia.org by Wladyslaw Sojka is licensed under FAL
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:45

Зальцбург зимой: рождественская сказка с чертями, песнопениями и ароматом пунша

Зимний Зальцбург: рождественские рынки, шествие крампусов и фестиваль Моцарта

В декабре Зальцбург будто оживает под звуки рождественских песен и аромат свежей выпечки. Город, где родился Моцарт, превращается в живую открытку: сверкающие огни, хоровые концерты, карнавалы и уличные шествия делают его одним из самых атмосферных мест Европы в предновогодний сезон.

Волшебство рождественских рынков

Главный центр праздника — Соборная площадь и Резиденцплатц, где расположен старейший и крупнейший рождественский рынок города. Здесь витает запах жареных каштанов, глинтвейна и имбирных пряников. Местные торговцы предлагают керамические игрушки, фигурки ангелов, свечи ручной работы и украшения из хрусталя.

Особую атмосферу создают песнопения Adventsingen — традиционные рождественские концерты, которые проходят в костёлах и концертных залах. Мелодии звучат на диалектах Зальцбурга и соседней Баварии, а исполнители поют без микрофонов, опираясь только на силу голоса и акустику залов.

Не менее популярен рынок в парке дворца Хельбрунн. Он считается самым "сказочным": в каждом окне дворца горит свеча, а во дворе работает рождественская почта. Маленьких гостей катает миниатюрный поезд, взрослые собираются у костров, где жарят сосиски и греются у огня. Это идеальное место для семейного отдыха и романтических прогулок.

Танец демонов: крампус и его свита

Одно из самых ярких зимних событий — шествие крампусов. В конце ноября и начале декабря улицы Зальцбурга заполняют фигуры альпийских демонов. По легенде, крампус приходит вместо святого Николая к непослушным детям и забирает у них подарки, оставляя вместо них горячий уголь.

Зрелище впечатляющее: десятки участников надевают меховые костюмы, деревянные маски с рогами, устраивают дымовые шоу и стучат цепями. Для местных это не просто шоу, а сохранение древней традиции. В Зальцбурге шествия проходят в разных районах, и расписание каждого можно найти на туристических порталах города.

После шествий обычно устраивают ярмарки с угощениями: горячим пуншем, жареными орешками и сладостями. Туристы часто покупают сувенирные маски и колокольчики — символы праздника.

Музыка Моцарта и январские фестивали

Когда рождественские гирлянды постепенно гаснут, Зальцбург продолжает жить культурной жизнью. В конце января здесь проходит знаменитый фестиваль Моцарта — событие, которое собирает музыкантов со всего мира. Программа включает камерные концерты, оперы и лекции, посвящённые творчеству композитора.

Фестиваль проводится в честь дня рождения Моцарта — 27 января. В это время город превращается в открытую сцену: звучат скрипки, флейты, и даже маленькие кафе устраивают музыкальные вечера. В магазинах и кондитерских появляются специальные сувениры — шоколадные конфеты "Mozartkugeln" с ореховым марципаном внутри.

Карнавал Fasching: февраль в масках

Февраль в Зальцбурге — время весёлого безумия. Местные празднуют карнавал Fasching, похожий на венецианский, но с альпийским колоритом. Участвуют все — от школьников до пивоваров. Люди наряжаются в яркие костюмы, устраивают шествия, концерты и тематические вечеринки.

Главное место карнавальных событий — знаменитая Августинская пивоварня. Здесь собираются члены Ассоциации хранителей маскарадных традиций, которые каждый год готовят шоу с участием оркестра и танцевальных коллективов. Вход открыт для всех гостей, а атмосфера напоминает смесь бала и народного праздника.

Сравнение рождественских площадок

Локация Особенности Для кого подходит
Соборная площадь и Резиденцплатц Главный рынок, живая музыка, традиционная еда Любители классики и атмосферы старого города
Дворец Хельбрунн Семейный формат, детские развлечения, рождественский поезд Семьи с детьми, пары
Мирабельплац Ремесленные сувениры и гастрономические лавки Туристы, ищущие подарки
Шествие крампусов Народный фольклор и зрелищные костюмы Любители необычных традиций

Как насладиться праздниками в Зальцбурге: пошаговый гид

  1. Забронируй жильё заранее: в декабре город переполнен туристами.
  2. Посети как минимум два рынка — центральный и Хельбрунн.
  3. Попробуй местные блюда: рождественский штоллен, жареные яблоки и венский пунш.
  4. Не пропусти шествие крампусов — даты уточняй на официальных сайтах.
  5. В январе загляни на фестиваль Моцарта — даже бесплатные концерты впечатляют.

Исторический контекст

Рождественские рынки в Зальцбурге появились ещё в XVII веке как "зимние торги у собора". Со временем они превратились в культурное событие, где сочетаются духовность, музыка и народные ремёсла. Карнавал Fasching имеет ещё более древние корни — его отмечали ещё до христианства как праздник проводов зимы и встречи весны.

Зальцбург зимой — это идеальное сочетание музыки, фольклора и рождественской магии. Здесь нет вычурности, но есть уют, традиции и настроение настоящей сказки, в которую хочется возвращаться снова и снова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

FlyOne Armenia запустила распродажу билетов в Италию по маршрутам через Ереван до лета 2026 года вчера в 21:39
Билеты в Рим дешевле, чем поезд в Сочи: редкая распродажа до лета 2026 года

FlyOne Armenia предложила редкие дешёвые билеты в Италию через Ереван — от 7 тысяч рублей туда-обратно. Но есть нюанс: не всё так просто, как кажется.

Читать полностью » Сергей Миронов предложил ввести единую студенческую карту для авиабилетов и поездов вчера в 20:34
Студентам хотят дать единую транспортную карту: дешёвые билеты на самолёты и поезда — уже не мечта

В Госдуме предлагают ввести единую карту, которая даст студентам скидки на самолёты и поезда. Что она изменит — и кто заплатит за идею?

Читать полностью » Российский шоколад, пряники и янтарь названы самыми уместными подарками для поездки в Китай вчера в 19:29
Сладости, янтарь и немного вкуса: что действительно радует китайцев в подарок

Едете в Китай и хотите по-доброму удивить людей вокруг? Вот короткий гид по маленьким, но точным сувенирам, которые радуют и не создают неловкости.

Читать полностью » Поездка на традиционной лодке абра за два дирхама остаётся самым атмосферным способом увидеть старый Дубай вчера в 18:48
Пятизвёздочные миражи: чем Дубай поражает даже бывалых путешественников

Откройте Дубай с неожиданной стороны! Узнайте, как провести незабываемую неделю, окунувшись в культуру и сэкономив. Читайте советы по летнему отдыху в роскошном городе.

Читать полностью » Путешественники поколения Z и миллениалы всё чаще выбирают татуировки как сувениры вместо магнитов вчера в 17:43
Путешествие, которое останется на коже: как таттуризм меняет представление о сувенирах

Таттуризм становится культурным феноменом! Узнайте, как татуировки превращаются в уникальные сувениры из путешествий и какие тренды лидируют среди путешественников.

Читать полностью » Кинорежиссёр Джоно Намара называет кладбища “музеями под открытым небом” и объездил сотни некрополей Европы вчера в 16:37
Кладбища становятся новыми музеями Европы: что ищут туристы среди надгробий

Кладбища становятся новыми культурными маршрутами: узнайте, почему путешественники предпочитают их музеям и какие тайны они скрывают.

Читать полностью » Туристы советуют: в Японии лучше купить eSIM и скачать офлайн-карты — общественный Wi-Fi почти не работает вчера в 15:31
Япония без тура: как попасть в другой мир и не потеряться среди технологий

Планируете поездку в Японию? Узнайте, как избежать распространённых ошибок, выбрать оптимальный транспорт и насладиться местной кухней. Ваша поездка станет незабываемой.

Читать полностью » Российские туристы доказали: в Дубай можно слетать вдвоём за 54 тысячи рублей и увидеть полстраны вчера в 14:27
Тур за копейки, впечатлений на миллион: как россияне покорили Дубай без переплаты

Узнайте, как слетать в Дубай за 54 тысячи рублей на двоих, увидев главные достопримечательности и проведя незабываемые 4 дня в Эмиратах!

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат из моркови, колбасы и огурца сохраняет свежесть овощей при заправке майонезом
Еда
Тушёное мясо в казане получается мягким и сочным
Садоводство
Дрова, хранящиеся под открытым небом, быстро отсыревают и теряют теплоотдачу — дровяник решает эту проблему
Наука
Клювоголовая рептилия юрского периода восстановлена из окаменелостей музеев - Ханна Уитлок
Авто и мото
Представитель Toyota: производство флагмана Lexus LS прекратится в 2026 году
Авто и мото
Режим энергосбережения снижает точность работы навигатора
Спорт и фитнес
Ягодичный мостик укрепляет мышцы таза у женщин после родов — эксперт Джесси Мандел
Садоводство
Комнатные растения гибнут от переувлажнения, нехватки света и резких перепадов температуры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet