Сальвадор рассматривает вероятность получения членства в межгосударственном неформальном объединении стран с динамично развивающейся экономикой БРИКС. Государство в Центральной Америке может попросить об этом уже через несколько лет. Об этом информировал общественно-политическую газету "Известия" первый секретарь посольства РФ в Никарагуа и руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин.
Когда у Илюхина поинтересовались, рассматривал ли Сальвадор вероятность получить членство в межгосударственном объединении и интересно ли ему это, тот ответил, что несомненно. По его словам, страна довольно сильно интересуется вступлением в объединение. Более того, они уже изучают данную возможность. Илюхин также добавил, что есть вероятность, что через один, может, два года это государство в Центральной Америке попроситься вступить в БРИКС.
Руководитель отделения в Сальвадоре сообщил, что Сальвадор стремится выстроить отношения не только с Российской Федерацией, но и с Китайской Народной Республикой и Индией. В таком улучшении отношений страна видит усовершенствование собственной экономики, "придания ей импульса для развития". Кроме того, в Сальвадоре хотят привлечь иностранные инвестиции, прежде всего со стороны межгосударственного неформального объединения стран с динамично развивающейся экономикой. Сальвадор осознаёт, что необходимо перестать зацикливаться исключительно на Соединённых Штатах Америки и на Всемирном банке.
Илюхин заявил, что Сальвадор интересуется не только БРИКС, но и региональной международной организацией ЕАЭС. Однако он отметил, что пока страна не выразила готовность к получению там членства.
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