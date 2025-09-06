Секрет вашей любимой закуски: почему диетологи советуют убрать её из рациона срочно

Солёные снеки — сухарики, чипсы, орехи и прочие закуски — давно стали привычной частью рациона многих людей. Их удобно брать с собой, они быстро утоляют чувство голода и дарят удовольствие от хруста. Однако врачи предупреждают: за мнимой безобидностью скрывается серьёзный вред для здоровья.

Почему нас тянет на солёное

В эфире радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская объяснила, почему именно такие продукты вызывают пристрастие.

"Соль сама по себе раздражает вкусовые рецепторы, усиливает вкус, усиливает секрецию желудочного сока и повышает аппетит, поэтому когда человек пробует избыточно солёную пищу, то ему хочется продолжать, есть ещё и ещё. А хруст ещё и психологически помогает вырабатываться гормонам радости", — пояснила специалист.

Именно сочетание соли и хруста делает снеки столь привлекательными. Человек не замечает, как съедает больше, чем планировал, а это напрямую ведёт к проблемам со здоровьем.

Скрытые причины тяги к снекам

По словам врача, желание съесть что-то солёное может указывать на определённые состояния организма. На снеки чаще тянет людей, у которых есть нарушения работы почек и надпочечников, а также тех, кто живёт в условиях постоянного стресса.

В подобных ситуациях соль воспринимается телом как "быстрый способ" получить удовольствие и снизить тревожность. Но регулярное употребление пересоленных продуктов лишь усугубляет проблемы.

Чем опасны солёные продукты

Чрезмерное количество соли провоцирует целый ряд заболеваний. Она задерживает жидкость в организме, повышает артериальное давление, вызывает отёки и способствует набору веса.

Особенно опасны солёные снеки для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта.

"Не стоит баловаться солёными снеками тем, у кого есть заболевания ЖКТ, включая гастрит повышенной кислотности, так как соль только усилит секрецию желудочного сока и даже может спровоцировать рак желудка", — подчеркнула Жаровская.

Таким образом, привычка перекусывать сухариками или чипсами может привести не только к ожирению, но и к серьёзным патологиям сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Как справиться с привычкой

По мнению эксперта, бороться с тягой к солёным снекам нужно комплексно. В первую очередь стоит обратить внимание на уровень стресса: зачастую именно он становится источником "пищевых слабостей".

Вместо того чтобы заедать напряжение, полезнее найти хобби, которое приносит радость и вырабатывает гормоны счастья. Это может быть спорт, музыка, творчество или прогулки на свежем воздухе.

Полезные альтернативы

Отказываться от удовольствия похрустеть вовсе не обязательно. Существуют более безопасные варианты закусок, которые могут заменить привычные снеки.

морковь и кисло-сладкие яблоки;

овощные чипсы из свёклы, моркови или капусты;

семена и зёрна, слегка подсушенные в духовке без соли;

льняные чипсы, приготовленные из натуральных ингредиентов.

Такие продукты сохраняют полезные вещества и клетчатку, помогают контролировать аппетит и не перегружают организм лишней солью и жирами.

Врачи напоминают: вкусные привычки можно менять постепенно, и в итоге организм перестанет требовать избыточного количества соли.

Три интересных факта